Palmeiras anuncia ingressos a partir de R$50,00 para duelo contra o Flamengo no Allianz Parque

O Palmeiras divulgou, nesta quarta-feira, informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Flamengo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. A partida acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília).

Os sócios torcedores podem comprar seus ingressos nesta quinta-feira, a partir das 12 horas, através do site ingressospalmeiras.com.br. A venda para o público geral começa neste sábado, às 10 horas, no mesmo site.

Para o duelo contra o Flamengo, o novo setor Geral Norte, localizado abaixo do Gol Norte no Allianz Parque, vai estar aberto, com capacidade para cerca de 750 torcedores, que vão assistir ao jogo de pé. O setor possui as entradas mais baratas do estádio.

O valor dos ingressos para a partida varia entre R$50,00 (Geral Norte) e R$280,00 (Central Oeste).

Play nos ajustes pré-decisão! ?? pic.twitter.com/KOnhtArWkj ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 21, 2025

A partida deste domingo vai colocar líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro frente a frente. O Palmeiras ocupa a primeira posição, com 22 pontos. O Flamengo é o 2º colocado, com 18 pontos conquistados.

Antes disso, o Verdão volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30, quando recebe o Ceará, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque. A equipe do técnico Abel Ferreira tem a vantagem do empate para avançar de fase.

O Vozão precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.