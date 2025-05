Onde vai passar Corinthians x Novorizontino? Como assistir ao vivo com imagens

Corinthians e Novorizontino entram em campo hoje (21), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Corinthians entra em campo com a vantagem do empate para avançar na Copa do Brasil, após vencer o jogo de ida contra o Novorizontino por 1 a 0. Já a equipe do interior paulista precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Uma vitória simples do Tigre leva a decisão para os pênaltis.

O Timão vive um bom momento sob o comando de Dorival Júnior e tenta emplacar a terceira vitória consecutiva. A equipe vem de vitórias sobre o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana, e sobre o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Novorizontino também chega motivado. Pela Série B, o time venceu o Athletic por 2 a 0 fora de casa no último final de semana.

Corinthians x Novorizontino -- Copa do Brasil