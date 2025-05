Neymar fica no Santos? Quais são os cálculos para a conta fechar

O Santos faz contas para renovar o contrato de Neymar, que se encerra no dia 30 de junho. Na Live do Santos, o setorista Lucas Musetti detalhou alguns números que o time alvinegro deve considerar.

No contrato atual, Neymar recebe pouco mais de R$ 20 milhões do Santos por mês. Musetti destacou que o 'boom' de Neymar já aconteceu com a chegada do craque e que algumas receitas não podem mais ser levadas em conta para um possível novo vínculo.

O Santos tem que pagar R$105 milhões para o Neymar em cinco meses de contrato, o que equivale a R$21 milhões por mês. [...] A conta do Santos é complexa. Hoje, o Santos calcula quanto aumentou de patrocínio, quanto aumentou de sócio-rei. Faltam R$30 milhões e 40 dias de contrato. O Santos acredita que vai chegar.

Dito isso, o Santos precisa negociar um novo contrato. Se os primeiros seis meses foram difíceis, o Santos imagina que os próximos também serão. Existia um 'boom' do Neymar. Então, os sócios que se inscreveram antes dificilmente vão se inscrever agora. [...] Os patrocinadores já fecharam contratos no primeiro semestre, o Santos já tem patrocínio máster.

