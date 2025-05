Nate Diaz deixa reality show russo após série de brigas e ameaças; entenda

O ex-lutador do UFC Jake Shields tornou pública sua versão dos fatos sobre a conturbada participação dele e de Nate Diaz em um reality show de luta russo, gravado recentemente na Tailândia. Segundo Shields, o programa - que imitava o formato do The Ultimate Fighter e contava com Jon Jones e Diaz como treinadores principais - foi marcado por desorganização, agressões físicas e um ambiente caótico, o que culminou na saída abrupta da equipe americana.

Desde a chegada ao país asiático, Shields relata que o clima nos bastidores já indicava falta de controle. O estopim ocorreu quando o lutador russo Zalimkhan Yusupov, apontado como aliado próximo de Jones, abordou Diaz de forma agressiva durante uma apresentação. De acordo com o ex-meio-médio (77 kg), o atleta tentou agarrar o norte-americano, que reagiu prontamente. O confronto escalou e terminou em uma briga que envolveu membros da comitiva dos Estados Unidos.

A tensão aumentou quando, ainda segundo Shields, Yusupov não foi retirado do programa e retornou ao convívio com os demais participantes, o que levou a uma nova confusão. Desta vez, o próprio Shields acabou se envolvendo fisicamente ao tentar conter o adversário.

"Quando alguns caras tentaram me atacar, eu olhei em volta e tinha, sei lá, cem pessoas. Pensei: 'Ah, m***, é melhor eu tentar acalmar isso, não posso perder o controle agora'. Então a gente se acalmou, ficou lá mais um pouco, mas era só caos. Quase rolava briga o tempo todo, gente levando tapa, foi demais", relatou.

O ex-lutador também afirmou que parte dos envolvidos nas agressões não eram competidores, mas sim integrantes da equipe de produção. Esse detalhe, segundo ele, foi determinante para a decisão de abandonar as gravações.

"Por que continuar num programa assim? É uma coisa brigar com os lutadores - eu fui até lá com o Nate sabendo que alguns poderiam querer testá-lo - mas quando você tem possivelmente membros da produção te agredindo também, aí não dá, f***-se", declarou.

Tensão até o fim

Outro ponto levantado por Shields foi o suposto clima de perseguição após o incidente. Ele afirma que combatentes russos e chechenos estariam procurando por sua equipe nos dias seguintes, embora todos soubessem onde eles estavam hospedados. "Eles só estavam pagando de durões, falando muito, mas a gente seguiu nossa rotina normalmente", comentou.

Sem garantias de segurança e diante do ambiente instável, a equipe americana decidiu abandonar o projeto e retornar aos Estados Unidos, conforme relatado pelo portal 'MMA Fighting'. A produção ainda tentou convencer os treinadores a continuarem, mas, segundo Shields, os ânimos já estavam irremediavelmente comprometidos.

Unfortunately we only got part of the fight footage in Thailand but here I am breaking down what I have with Jon Jones and Nate Diaz pic.twitter.com/oCVyauS9Ej

- Jake Shields (@jakeshieldsajj) May 21, 2025

I went to Thailand to film a Russian reality show with Nate Diaz and it didn't take long for things to get out of control

The story is up on my YouTube now pic.twitter.com/VSGEYbrGG1

- Jake Shields (@jakeshieldsajj) May 21, 2025

