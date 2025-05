'Não estou nem aí pro que vão falar', diz Neymar sobre ida a Kings League

Horas antes da final da Kings League Brazil, Neymar enviou uma mensagem motivacional aos jogadores da Furia e disse não se importar com os comentários sobre a presença dele no evento realizado no Allianz Parque. A decisão da competição de fut7 aconteceu no mesmo dia em que o Santos perdeu para o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O que aconteceu

A mensagem foi enviada por Neymar na manhã de domingo, em um grupo de WhatsApp com o elenco e integrantes da Furia, time no qual o jogador é presidente ao lado do amigo Cris Guedes. O atacante do Santos disse que estava a caminho do hotel em que a equipe do litoral paulista estava concentrada antes do clássico válido pelo Campeonato Brasileiro.

Escrevo isso do fundo do coração, com lágrimas nos olhos. Não estou nem aí para o que vão falar de mim amanhã (segunda). Eu estarei com vocês hoje. Independente da situação. Estou lá. Minhas costas são grandes para aguentar qualquer porrada.

Neymar, em mensagem à Furia.

Neymar não esteve presente no confronto entre Corinthians e Santos, que começou às 16h de domingo, na Neo Química Arena. Depois de passar no hotel em que seu time estava concentrado, o jogador seguiu para o Allianz Parque, onde aconteceu a final da Kings League Brazil entre Furia e Dendele.

"Estou chegando no hotel do Santos para transmitir a vontade que eu gostaria de estar em campo, de estar sem lesão nenhuma, leve, solto para fazer o que eu mais amo na vida", disse Neymar.

O Santos acabou derrotado para o Corinthians, mas Neymar pôde comemorar o título da Furia, que superou o Dendele após empatar por 5 a 5 e vencer a decisão por 'shoot-outs'.

Veja o texto completo

Estou chegando aqui no hotel do Santos para transmitir a vontade que eu gostaria de estar em campo, de estar sem lesão nenhuma, leve, solto para fazer o que eu mais amo na vida, que pe jogar futebol. Vocês estão sãos, inteiros. Meu irmão, se entrega para c... Hoje é dia de fazer história, de botar o nome de vocês na história. Os primeiros que venceram a Kings League Brazil. C... que tesão que eu estou de jogar hoje. Clássico. Kings League. A p... toda.

Vocês são os escolhidos para estarem nesse momento. Olhem para trás. Tudo o que vocês batalharam, todo esforço que fizeram para estarem aqui. Olhem para a família de vocês, as pessoas mais importantes para vocês. Todas elas estarão presentes no estádio para verem a felicidade de vocês.

Escrevo isso aqui do fundo do meu coração, com lágrimas nos olhos. Não estou nem aí para o que vão falar de mim amanhã. Eu estarei com vocês hoje, independente da situação. Estou lá. Minhas costas são grandes para c... para aguentar qualquer porrada e essa vai valer a pena para c... porque eu quero ver vocês campeões. Imaginem todas as jogadas, todos os gols, todas as coisas boas. Vai acontecer.

Eu estou com vocês e sou muito feliz e orgulhoso de ter vocês na Furia. Rapaziada, ousadia. Divirtam-se. O palco é de vocês.