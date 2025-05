Mundial de Surfe: Brasileiros dão adeus a Margaret River; Luana segue viva

O pesadelo brasileiro na etapa de Margaret River, na Austrália, se concretizou na madrugada desta quarta-feira. Miguel Pupo e João Chianca foram eliminados nas oitavas de final e deram adeus à sétima parada do Circuito Mundial da WSL.

Com isso, o Brasil está fora da disputa no masculino — restando apenas Luana Silva como representante verde e amarela entre as mulheres.

Chumbinho cai

João Chianca encarou o australiano Jacob Willcox em The Box, pico de tubos rasos que voltou ao circuito após cinco anos.

Apesar de se dar bem ondas pesadas, Chumbinho não conseguiu se encontrar na bateria e viu o local avançar com autoridade, marcando um 8.17 em uma das melhores ondas do dia.

João ainda teve a chance de mudar a história logo no início, mas não conseguiu completar um tubo promissor que poderia ter rendido uma nota altíssima - acabou somando apenas 5.87 em duas ondas.

Miguel dá adeus

Na sequência, Miguel Pupo enfrentou Leonardo Fioravanti já em Main Break, após a organização transferir o restante da rodada por conta do vento.

O brasileiro não achou boas ondas e acabou superado pelo italiano com facilidade: 12.16 a 7.04.

Esperanças em Luana

Com as eliminações, todas as esperanças brasileiras agora recaem sobre Luana Silva. Classificada às oitavas de final, ela enfrentará a jovem sensação canadense Erin Brooks em um confronto que promete.

A próxima chamada da competição será apenas na sexta-feira na Austrália (quinta à noite no Brasil), já que a WSL decretou lay day para esta quinta-feira (horário australiano) devido às condições do mar.