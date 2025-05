Ministério vai enviar projeto para combate ao racismo em estádios de futebol

O ministro do Esporte, André Fufuca, declarou nesta quarta-feira, na Câmara dos Deputados, que o governo enviará ao Congresso Nacional um projeto alterando a Lei Geral do Esporte para combater o racismo nos estádios de futebol. Clubes e federações que não implementarem medidas contra essa prática deixarão de receber recursos do ministério.

Fufuca afirmou que uma das grandes preocupações, desde que assumiu o ministério, é o combate à violência nos estádios.

"Todas as confederações, com exceção da CBF, recebem recursos do Ministério do Esporte. Aquelas que não fizerem um combate rigoroso a essa prática nefasta, que já deveria ter sido abolida, não receberão recursos. E precisamos da ajuda de vocês para que isso se torne lei, para acontecer de fato", disse.

As denúncias de racismo por parte das torcidas cresceram nos últimos anos no Brasil. Fufuca afirmou aos deputados que o Ministério do Esporte tem atuado junto ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal para combater a violência nos estádios brasileiros.