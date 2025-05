Max e TNT transmitem a final da Champions feminina entre Arsenal e Barcelona

No próximo sábado, a TNT Sports apresenta a cobertura completa e multiplataforma da grande decisão da UEFA Champions League Feminina 2024/25, entre Arsenal e Barcelona. O duelo, que ocorrerá no Estádio de Alvalade, do Sporting, em Portugal, será exibido pela plataforma de streaming Max e pelo canal TNT.

A transmissão inicia a partir das 12h (de Brasília), com narração de Octavio Neto e comentários de Renato Rodrigues e Giovanna Kill. Diretamente de Lisboa, o correspondente Marcelo Bechler fica responsável pela reportagem.

Liderado pela melhor jogadora do mundo, a espanhola Aitana Bonmatí, o Barcelona, atual bicampeão do torneio, chega com favoritismo à final. A equipe catalã atropelou o Chelsea nas semifinais, com um placar agregado de 8×2. Já o Arsenal apresentou mais dificuldades, passando pelas atuais vice-campeãs do Lyon, em uma virada emocionante na França.

Sábado, 24/05