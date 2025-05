Mairon Santos planeja período de descanso e mira participação em card do UFC no Brasil

Em ação no último sábado (17) no 'co-main event' do UFC Vegas 106, Mairon Santos brilhou diante de Sodiq Yusuff e conquistou sua segunda vitória na temporada de 2025. Apesar do bom momento e da invencibilidade dentro da principal liga de MMA do mundo, 'The Legend', como é conhecido, pretende tirar o pé do acelerador e ficar um período de molho. afastado dos octógonos. E, caso pudesse escolher, o jovem de apenas 24 anos gostaria de voltar à ativa em seu país, em um possível evento do Ultimate no Brasil.

Durante recente participação em uma live promovida no canal da Ag Fight, o atleta carioca admitiu que gostaria de competir em solo nacional. Apesar da empresa ainda não ter anunciado nada oficialmente sobre uma possível vinda para o Brasil em 2025, Mairon projetou tal cenário para o segundo semestre, no final do ano. Nesse meio tempo, a intenção do striker é descansar e se recuperar de algumas lesões sofridas nos últimos combates.

"Data e local? (do retorno). Quero lutar no UFC que vai ter no Brasil, em novembro. Se rolar mesmo (o evento). Vou voltar no final do ano, novembro ou dezembro. Contra quem? Não tenho ninguém em mente. Mas a chance é que seja no peso-pena. Ainda não decidi. Sim, provavelmente (seis meses de descanso). Se o UFC chamar antes, vou atender com certeza. Não consigo falar não. Mas meu plano, agora, é voltar no final do ano. Tive três lutas uma atrás da outra. Estou cansado. Lutei essa luta com lesões da luta anterior. Quero tomar um tempo para cuidar disso, deixar meu corpo recuperar. Então é no final do ano que quero lutar", projetou Santos.

Peso-pena ou peso-leve?

Com um local e data em mente, a grande dúvida para Mairon sobre seu futuro fica por conta da categoria de peso. Antes de competir no UFC Vegas 106, o brasileiro atrelou sua continuidade nos pesos-leves (70 kg) ao desempenho diante de Sodiq. Com uma grande performance e o braço erguido, Santos, entretanto, ainda não sabe onde será seu futuro. Apesar de exaltar o maior conforto na dieta na divisão até 70 kg, 'The Legend' frisa que, quando luta entre os pesos-penas (66 kg) costuma ter a vantagem de tamanho e envergadura - benefícios não necessariamente garantidos na categoria de cima.

