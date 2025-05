Lúcio de Castro: Samir Xaud é maior jabuti da história do esporte no Brasil

Samir Xaud é o maior "jabuti" da história do esporte brasileiro, opinou o jornalista investigativo Lúcio de Castro em participação no De Primeira.

O Samir Xaud é o maior jabuti da história do esporte brasileiro. Eu não me lembro, fazendo uma busca de memória, de algum jabuti tão grande que botaram em cima de uma árvore.

A gente está começando a entender e já tem alguns caminhos seguros, depois de reportagens que foram feitas, até no próprio UOL, quem está botando esse jabuti em cima da árvore.

Lúcio de Castro

Reportagem de Lúcio de Castro de hoje no UOL mostra que o futuro presidente da CBF tentou regularizar um terreno em Roraima em uma área de proteção ambiental.

Toda vez que eu vejo as histórias dele, é o maior jabuti da história do esporte brasileiro. Confesso que estou muito impressionado.

Mesmo depois de tantos anos de profissão, as coisas ainda impressionam muito a gente. E essa história dele é muito impressionante.

Lúcio de Castro

Samir Xaud, 41 anos, é presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol e ascendeu como candidato único a presidente da CBF para a eleição do próximo domingo (25).

Ele é filho de Zeca Xaud, presidente da entidade há 40 anos, e se candidatou a deputado federal pelo MDB em 2022, sendo o primeiro suplente da sigla no estado.

Um movimento de clubes articulou a candidatura do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinado Carneiro Bastos, mas o dirigente não obteve a quantidade de assinaturas necessárias das federações para inscrever a chapa.

