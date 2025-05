Luciano foi decisivo na classificação do São Paulo sobre o Náutico na Copa do Brasil

O São Paulo venceu o Náutico, nesta terça-feira, por 2 a 1, e garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, no Estádio dos Aflitos. Autor do primeiro gol, Luciano foi decisivo para a classificação do Tricolor.

Nos dois jogos, o atacante marcou três gols e precisou de apenas 60 minutos para balançar as redes. Segundo dados do Sofascore, Luciano deu seis passes decisivos, completou quatro dribles (4/5), teve 100% de conversão de chances claras (2/2) e 2,3 finalizações até balançar as redes.

Luciano nos 2 jogos contra o Náutico na Copa do Brasil 2025: ? 3 gols (!)

? 60 mins p/ marcar gol (!)

? 2.3 finalizações p/ marcar gol (!)

? 2/2 grandes chances convertidas (100%!)

? 6 passes decisivos (!)

? 4/5 dribles certos (!)

? Nota Sofascore 8.25 Decidiu! ?? pic.twitter.com/u07bd4YlA4 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 21, 2025

Nesta terça-feira, Luciano abriu o placar para São Paulo logo aos quatro minutos de jogo. Oscar bateu escanteio na medida para o atacante subir no meio da marcação e cabecear no cantinho, sem chances para o goleiro adversário, que apenas olhou a bola morrer no fundo das redes.

No segundo tempo, Rodriguinho marcou o segundo do Tricolor e Hélio Borges descontou para o Náutico, na reta final.

Luciano ainda marcou os dois gols da vitória do São Paulo, de virada, sobre a equipe pernambucana no jogo de ida, no Morumbis, no dia 29 de abril.

Na temporada, o atacante tem seis bolas na rede e três assistências, em 25 jogos disputados. Metade de seus gols no ano foram contra o Náutico.

O São Paulo volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Mirassol, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Tricolor ocupa a 11ª posição, com 12 pontos. A equipe do interior paulista é a 12ª colocada, com 11 pontos conquistados.