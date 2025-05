Lucas, do São Paulo, veste camisa do Tottenham e celebra título

O meia-atacante Lucas Moura, do São Paulo, celebrou muito o título do Tottenham, nesta quinta-feira. A equipe de Londres bateu o Manchester United por 1 a 0 e conquistou a Liga Europa pela terceira vez em sua história, encerrando um jejum de 17 anos sem troféus.

Em sua casa, Lucas assistiu ao jogo com a camisa do Tottenham e postou em suas redes sociais sua reação durante alguns lances da final. Durante o intervalo, por exemplo, o são-paulino publicou uma foto nos stories do Instagram com a legenda "Come on you, Spurs!" (Vamos lá, Spurs! em tradução livre). O camisa 7 também usou o X (antigo Twitter) para manifestar apoio à equipe do brasileiro Richarlison.

COME ON YOU SPURS!!!!!!! ??? ? Lucas Moura (@LucasMoura7) May 21, 2025

Após o apito final, o jogador escreveu, em seu Instagram: "Muito bem, rapazes! Eu estou muito feliz e orgulhoso. Uma vez Spurs, Spurs para sempre!"

Lucas defendeu o Tottenham de 2018 a 2023 e, apesar de não ter conquistado nenhum título, ficou marcado na história pelo hat-trick contra o Ajax no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões 2018/2019. A atuação histórica na vitória por 3 a 2 na Holanda rendeu ao clube londrino o vice-campeonato inédito naquela edição da competição internacional, vencida pelo Liverpool.

Pelo Tottenham, o brasileiro participou de 221 jogos, marcou 39 gols e distribuiu 27 assistências. Atualmente no São Paulo, o craque se recupera de um trauma no joelho direito, já que teve diagnosticado um estiramento da cápsula posterior.

Título do Tottenham

Nesta quarta-feira, o clube de Londres venceu o Manchester United por 1 a 0, no Estádio de San Mamés, em Bilbao (Espanha), com gol de Brennan Johnson, e voltou a celebrar um título após longo jejum.

O Tottenham encerrou um jejum de 17 temporadas sem título, já que a última conquista havia sido a final da Copa da Liga, contra o Chelsea, em 2008. Além disso, a equipe de Londres venceu um campeonato continental pela primeira vez desde a Copa da Uefa (atual Liga Europa) da temporada 1983/1984, quando derrotou o Anderlecht na final por 4 a 3 nos pênaltis, após um empate por 2 a 2 no tempo normal. Ao todo, o time tem três títulos de Liga Europa: 1971/1972, 1983/1984 e 2024/2025.