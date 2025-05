Lateral do Palmeiras sobra na 'ilha de CR7' e pode ganhar chance com Abel

O Palmeiras reconhece a boa passagem do lateral-direito Gustavo Garcia no futebol português, e a cria da Academia pode ganhar uma nova chance com Abel Ferreira.

O que aconteceu

Garcia passou a última temporada no Nacional da Ilha da Madeira (onde Cristiano Ronaldo nasceu), ajudou a equipe a se manter na elite do futebol português com boas atuações (colecionou algumas seleções da semana) e pode ter mudado seu futuro no Palmeiras. O atleta está de férias e retornará ao Alviverde no fim do empréstimo (30/6) — ele já até se despediu do clube português nas redes sociais.

O Palmeiras e o estafe do jogador irão se reunir com o retorno do atleta para tomar uma decisão sobre o futuro. O UOL apurou que Garcia tem clubes interessados na Turquia e para ficar em Portugal, mas uma permanência no Alviverde também não está descartada.

A lateral-direita alviverde tem concorrência pesada, mas pode passar por uma reformulação em breve. O argentino Giay virou o titular absoluto da posição, que ainda tem Marcos Rocha (36 anos) e Mayke (32 anos). Os veteranos têm contrato só até o fim desta temporada e não são nomes certos para o ano que vem — o clube analisa as situações dos atletas mais experientes ao fim de cada temporada e ambos tiveram problemas com lesões recentemente, o que pode ajudar Garcia (que ainda tem 23 anos).

Garcia tem 10 anos de Palmeiras e sua temporada de afirmação foi muito comemorada no clube. O defensor chegou ao Alviverde em 2014, no sub-13, e passou por todas as etapas das categorias de base. Ele subiu ao elenco profissional em 2021, mas não ganhou muitas chances até ser emprestado no meio do ano passado.

A avaliação interna do clube é de que Garcia teve uma temporada de muito sucesso em Portugal.

Garcia, do Palmeiras, e Richard, do Botafogo-SP, em jogo do Campeonato Paulista de 2021 Imagem: Cesar Greco

O jogador disputou 33 partidas nesta temporada (31 como titular) e deu duas assistências. O Nacional terminou o Campeonato Português na 14ª posição, com 34 pontos, e garantiu a permanência na elite do país (o clube tinha acabado de retornar da segunda divisão)

O Palmeiras tem mais três jogadores que retornam de empréstimo no próximo mês: o goleiro Kaique, que estava no Farense-POR, o zagueiro Michel, no Moreirense-POR, e o meio-campista Pedro Lima, no Osijek-CRO.