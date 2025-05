Khabib Nurmagomedov revela como 'bater' em Conor McGregor ajudou a construir legado

Khabib Nurmagomedov, ex-campeão dos pesos-leves (70 kg) do UFC, fez uma provocação bem-humorada a Conor McGregor ao revelar que o novo centro de treinamento no Daguestão foi financiado pela sua histórica luta contra o irlandês no UFC 229. Em uma postagem nos stories do 'Instagram', o russo brincou sobre como o confronto, que terminou com sua vitória dominante e um tumulto pós-luta, não apenas solidificou sua carreira, mas também resultou em um grande investimento no futuro do MMA.

Em um tom descontraído, Khabib explicou que a rivalidade com McGregor não impediu seu olhar voltado para o legado. Ao falar sobre sua nova instalação nas montanhas do Daguestão, o lutador revelou que utilizou a bolsa do combate para financiar o centro, com o objetivo de investir nas futuras gerações de lutadores.

"Fui para a América, participei do maior confronto da história das artes marciais, bati em alguém que eu não gostava (e ainda me pagaram por isso). Quando voltei para casa, investi tudo isso neste lindo canto do Daguestão", afirmou Khabib, segundo tradução do site 'Bloody Elbow', destacando que utilizou a bolsa para construir o centro em Sildi, sua vila natal, que, segundo o mesmo portal, apesar de não haver uma informação oficial do valor, poderia chegar a 50 milhões de dólares (cerca de R$ 283 milhões).

Legado e impacto duradouro

O centro de treinamento, que reflete a visão de Khabib, também é um tributo ao seu falecido pai, Abdulmanap, que foi o mentor de vários grandes nomes do MMA. Em suas palavras, o ex-campeão frisou que não tem intenção de recuperar financeiramente o que foi investido, pois seu objetivo é mais ambicioso: gerar um impacto duradouro no esporte e ajudar a moldar a juventude de sua região.

Rivalidade sem fim

Agora, com o centro em funcionamento, Khabib continua a fortalecer seu legado fora do octógono, enquanto a rivalidade com McGregor segue alimentando discussões nas redes sociais. Apesar de se afastar das lutas, Khabib permanece um protagonista do MMA, focado em formar novos campeões.

Enquanto McGregor ainda provoca polêmicas, Khabib demonstra que, no fim, sua verdadeira vitória aconteceu após o confronto no UFC 229. Transformando sua rivalidade em um investimento que pode beneficiar as futuras gerações de lutadores, o russo segue se distanciando das brigas e consolidando um impacto que transcende o combate.

I've arrived in Sildi, Khabib's native village - it's a 5-hour drive from Makhachkala. A brand new training base has been built here for the next generation of MMA "problem solvers." I believe this place will become a go-to spot for those who are truly serious about leveling up. pic.twitter.com/5irJvVflja

- Adam Zubayraev (@AdamZubayraev) May 20, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok