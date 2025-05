Jovem atacante Lucca renova com o São Paulo até 2028; veja detalhes

Na noite desta quarta-feira, o São Paulo anunciou a renovação de contrato do garoto Lucca, que foi promovido ao time de cima em abril e tem brilhado entre os profissionais. O atacante firmou novo vínculo com o Tricolor até 30 de abril de 2028, prazo máximo para atletas menores de idade.

Lucca tinha vínculo com o Tricolor até junho de 2026 e, em função disso, poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro. O São Paulo, portanto, se movimentou para renovar com a joia de Cotia, que ganhou os holofotes nos últimos dias.

"Eu estou muito feliz com essa renovação. O São Paulo é meu clube de infância, estou realizando um sonho aqui. Posso dizer que, no São Paulo, encontrei a minha segunda família. É como diz o trecho de música da torcida que eu mais gosto: São Paulo é sentimento que jamais acabará", afirmou Lucca.

?? ????????! O Tricolor acertou a renovação de Lucca até 30 de abril de 2028! Saiba mais ?? https://t.co/xqtMIdT5l6#MadeInCotia #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/ZqFj2VTDRT ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 21, 2025

O atacante chegou em Cotia aos nove anos de idade e, desde então, colecionou momentos nas categorias de base do São Paulo. Teve participações importantes nos títulos da Copa do Brasil Sub-20 de 2024 e da Copinha 2025, além de ter sido convocado para a Seleção Brasileira sub-17 no ano passado.

Quase um mês após ter sido promovido pelo técnico Luis Zubeldía, Lucca estreou no profissional do São Paulo na última quarta-feira (14). O garoto entrou nos minutos finais e mostrou personalidade ao marcar o gol de empate da equipe contra o Libertad-PAR, em pleno Morumbis lotado. O tento garantiu a classificação antecipada do Tricolor às oitavas de final da Libertadores.

"Momento muito especial. Nada é mais gratificante do que ver um garoto que vem de Cotia estrear, jogar e fazer gols. São jogadores com a nossa essência, nosso DNA. O Lucca, assim como os outros, é observado há muito tempo. É um jovem com visão de família e de respeito ao torcedor", celebrou Julio Casares, presidente do clube.

Lucca também ganhou minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no último sábado, ao entrar no intervalo. No momento, porém, o garoto de 17 anos está fora de combate devido a um entorse no tornozelo direito. A pedido de Zubeldía, ele viajou com a delegação na última terça-feira para o duelo contra o Náutico, mas não entrou em campo.