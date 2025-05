Jogo mental? Anthony Smith vê estratégia por trás do silêncio de Jon Jones

A indefinição no topo da divisão dos pesos-pesados do UFC continua gerando debates e especulações. De um lado, Jon Jones, detentor do cinturão linear. Do outro, Tom Aspinall, campeão interino, cada vez mais impaciente com a falta de um confronto oficial para unificação dos títulos.

Para Anthony Smith - ex-rival de Jones e atual comentarista - o comportamento do norte-americano não é casual. Em participação no 'UFC Live', Smith sugeriu que 'Bones' está conduzindo uma estratégia calculada de controle psicológico, algo que, segundo ele, é marca registrada do veterano.

"Jon é um mestre da manipulação e dos jogos mentais. Ele faz isso há anos contra os melhores do mundo. Se eu fosse o Aspinall, seria mais contido. Ele está cutucando o ego do Jon, tentando forçá-lo a reagir - mas isso só reforça o controle que o Jon exerce. Ele precisa estar no comando de tudo", analisou.

Aspinall, que inicialmente tratava a espera com leveza, agora demonstra sinais evidentes de frustração. Para Smith, isso é exatamente o que Jones deseja provocar.

"O Jon não se importa com o que o Tom quer. Na verdade, se ambos desejarem a mesma coisa, o Jon automaticamente perde o interesse. É assim que ele funciona. Ele exaure os adversários mental e emocionalmente antes mesmo da luta acontecer - e já dá para perceber que o Aspinall está começando a sentir esse peso", completou.

Dana e Jones em direções opostas

Enquanto Aspinall aguarda por uma chance de unificação, o cenário permanece nebuloso. O presidente do UFC, Dana White, garante publicamente que o duelo acontecerá. Já Jones, por outro lado, adota uma postura ambígua. Recentemente, rebateu críticas dos fãs afirmando que já teria informado ao UFC seus planos futuros.

Pouco depois, no entanto, o americano foi filmado supostamente admitindo ter encerrado a carreira - aumentando ainda mais as dúvidas sobre seu retorno. Assim, o futuro do 'GOAT' segue como uma incógnita, enquanto a paciência de Aspinall continua sendo colocada à prova.

