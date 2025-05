Jean Silva rebate provocação de Topuria após oferta de ajuda a Do Bronx: "Sou melhor que você"

O brasileiro Jean Silva está mesmo atento à próxima disputa pelo título peso-leve (70 kg) entre Charles Do Bronx e Ilia Topuria, marcada para o UFC 317, no dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA). Depois de se oferecer para ajudar na preparação do compatriota da equipe 'Chute Boxe Diego Lima', o peso-pena (66 kg) da 'Fighting Nerds' viu o georgiano radicado na Espanha provocá-lo, e não deixou barato.

Ao tomar ciência da oferta de ajuda de Jean a Do Bronx, Topuria parece ter se incomodado. Principalmente com o fato do peso-pena ter dito que poderia imitar o seu estilo de luta durante os possíveis treinos com seu próximo oponente. Em uma recente coletiva de imprensa na Espanha, o georgiano debochou da proposta do brasileiro e colocou em xeque sua real capacidade de copiar seu estilo de lutar, questionando o motivo de não fazê-lo dentro do octógono em seus combates.

Como era de se esperar, a provocação do ex-campeão peso-pena do UFC não ficou sem resposta. Através de um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Jean Silva 'dobrou a aposta' e afirmou com todas as letras que é um lutador melhor que Ilia Topuria. Além disso, o brasileiro ressaltou que sua dedicação ao estudo é um dos motivos que o ajudam a conhecer tão bem o jogo de outros atletas do Ultimate.

"Porque eu sou melhor que você, por isso que eu não fiz (a mesma coisa que você). Eu fiz melhor que ele (contra o Bryce Mitchell) (...) Não estou falando mal do cara, só estou dizendo que, na minha visão, luto bem melhor que ele. Essa é minha resposta. Está aí de onde eu sei imitar o cara e de onde eu conheço tudo que ele faz. Dos vídeos da luta dele. É segredo? Não. Eu só estudo. E se ele acha ruim isso aí, tudo bem", disparou o 'Lord', como o 11º colocado no ranking peso-pena do UFC é conhecido.

Para corroborar sua afirmação, o atleta da 'Fighting Nerds' citou algumas diferenças a seu favor no retrospecto dos dois no octógono mais famoso do mundo. Entre elas, o desenrolar da luta de ambos contra Bryce Mitchell. Apesar dos dois terem saído vencedores contra o polêmico lutador norte-americano, Jean acredita que teve mais facilidade que Topuria para derrotar o mesmo oponente.

"Olha aqui, seu sacana. Eu fiz melhor que você. O Topuria lutou contra o Bryce Mitchell e tomou porrada. Ficou tonto com as porradas que tomou do Bryce Mitchell. Já tomou knockdown na carreira dele dentro do UFC. E comigo? Não aconteceu isso. Minha luta contra o Bryce Mitchell, quanto tempo durou? Quantas mãos eu tomei? As lutas dele, mesmo sendo por nocaute, vê quanto tempo durou. Teve luta entre ele e os adversários. Eu, com meus adversários, sinceramente, não está tendo luta. Mas não porque os caras são ruins, e sim porque eu estudo muito", afirmou.

Ilia Topuria vs Jean Silva no futuro?

Hoje, um confronto entre Ilia Topuria e Jean Silva parece fora de cogitação. Enquanto o brasileiro ainda sobe degrau por degrau rumo ao topo da divisão dos penas, o georgiano abdicou do cinturão até 66 kg do Ultimate para buscar um novo título, no peso-leve. Apesar disso, com o início de uma possível rivalidade entre eles, no futuro - ainda que distante - um duelo para resolver as desavenças entre eles pode ser promovido pelo UFC, provavelmente com o atleta da 'Fighting Nerds' subindo para os leves, ainda que momentaneamente.

