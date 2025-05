Isack Hadjar, da Racing Bulls, homenageará Ayrton Senna em capacete para o GP de Mônaco

No próximo fim de semana ocorrerá o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, um dos circuitos mais tradicionais do esporte. Para a corrida, o francês Isack Hadjar, piloto da Racing Bulls, homenageará a lenda brasileira Ayrton Senna, que é considerado "O Rei de Mônaco", pois é o maior vencedor da história da prova.

"Prestando uma homenagem ao Rei das ruas de Monte Carlo. Muito obrigado ao Valentin e ao Adrien pelo design e muito obrigado à família Senna", escreveu Hadjar em seu Instagram.

O capacete de Hadjar para correr em Mônaco é predominantemente amarelo e faz referência as tradicionais listras verde e azul que Senna eternizou nos anos 1990. O piloto francês adesivou o logo do Instituto Ayrton Senna na parte traseira do acessório.

Além disso, embaixo da viseira do capacete há a inscrição "6x vencedor de Mônaco", uma alusão as seis vitórias de Senna nas ruas de Monte Carlo. Por fim, Hadjar escreveu no topo do acessório o tempo das cinco poles positions do brasileiro em Mônaco.

Foto: Divulgação / @isackhadjar

Rei de Mônaco

Ayrton Senna não é chamado de "Rei de Mônaco" à toa. O brasileiro possui o recorde de mais vitórias no circuito, com seis triunfos (1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993). Além disso, o brasileiro também possui o maior número de pole positions no Grande Prémio de Mônaco, com um total de cinco.

Além disso, foi em Monte Carlo que o tricampeão ganhou notoriedade para o restante do mundo. Pilotando uma Toleman, equipe modesta na época, Senna terminou o GP de Mônaco de 1984, debaixo de muita chuva, na segunda posição. Foi naquela corrida que o mundo da Fórmula 1 começou a prestar atenção no paulista que, anos depois, se tornaria uma lenda do esporte.