Hugo Calderano avança às oitavas no Mundial de tênis de mesa

Hugo Calderano enfrentou um duro desafio pela terceira fase do Mundial de tênis de mesa, em Doha (Catar). Nesta quarta-feira, o brasileiro sofreu alguns sustos, mas bateu Kirill Gerassimenko, do Cazaquistão, por 4 a 2, parciais de 9/11, 9/11, 11/5, 12/10, 11/9 e 11/7.

Com altos e baixos no começo do jogo, Hugo Calderano chegou a estar perdendo para o adversário por 2 a 0. A partir daí, o brasileiro conseguiu colocar a cabeça no lugar e venceu as quatro parciais seguintes.

"Não foi fácil, saí com 2 a 0 contra no placar, mas consegui me manter no jogo, continuei lutando e fiquei mentalmente forte", comentou Calderano após a partida.

Caminho no Mundial

O duelo contra Gerassimenko foi o principal teste de Calderano até o momento no Mundial. Nas fases anteriores da competição, ele havia perdido somente uma parcial.

No Mundial, Hugo Calderano é considerado um dos favoritos ao título. No individual masculino, o brasileiro ocupa a terceira colocação no ranking mundial.