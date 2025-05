Hernan: Zubeldía tem 'chance zero' de sair do São Paulo para o Boca

Luís Zubeldía tem "chance zero" de sair do São Paulo para o Boca Juniors, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Hernan falou sobre o suposto interesse do time argentino no treinador e relatou o que Zubeldía diz internamente no Tricolor.

A informação é que o Zubeldía tem falado para a diretoria do São Paulo que quer ser campeão e que olha a Libertadores com muito cuidado porque chegou próximo ano passado, quando caiu para o Botafogo. Ele sentiu que dava para chegar.

Então, hoje, Zubeldía sair do São Paulo é chance zero, foi o que me falaram. Ele quer fechar esse ano com um título e vai trabalhar muito para isso no São Paulo.

André Hernan

O colunista acrescentou que o São Paulo já definiu que a prioridade na temporada será as copas.

O Tricolor lidera seu grupo na Libertadores e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Náutico.

O São Paulo está focado nas copas. Óbvio que está olhando pro Brasileirão e quer melhorar, mas o foco do São Paulo são as copas.

André Hernan

