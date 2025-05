Grêmio x CSA: CBF publica áudio do VAR em lance polêmico

Nesta quarta-feira, a CBF divulgou o áudio da conversa entre o árbitro de campo e o VAR do momento em que foi anulado o gol do Grêmio contra o CSA, pela Copa do Brasil. A partida terminou em 0 a 0 e o Tricolor Gaúcho foi eliminado da competição (3 a 2 no agregado), o gol levaria o duelo para os pênaltis.

Após mais um erro de arbitragem contra o Grêmio, o presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari irão ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, dia 22 de maio, para uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF. Não nos eximimos de nossas responsabilidades... pic.twitter.com/B3RiRp5EWQ ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 21, 2025

Daiane Muniz, árbitra responsável pelo VAR da partida, analisou o lance após ser comunicada pelo árbitro de campo, Matheus Delgado Candancan, que a decisão de campo foi de falta. Veja o diálogo:

Árbitro: "A decisão do campo é falta aqui."

VAR: "Eu preciso entender o lance."

VAR: "O jogador do Grêmio está indo em direção à bola e os dois se chocam."

Árbitro: "Daiane, inclusive tem até um corte na boca, para mim tem um empurrão nas costas."

VAR: "Sim, o jogador do Grêmio tem um tranco nas costas do adversário. O braço é do próprio companheiro. Porém, existe sim o tranco do jogador do Grêmio."

Árbitro: "Ok, então está confirmada a falta."

VAR: "O tranco é dele, do próprio Kannemann."

VAR: "Matheus, venha na área rever a situação."

Árbitro vai à cabine do VAR rever o lance.

VAR: "Existe essa disputa, é no Kannemann. Existe uma disputa onde o Kannemann vai para frente, o defensor vai para trás e eles se chocam. O braço, do qual sangra, é do próprio jogador de branco".

Árbitro: "Existe um tranco aí e o cara não consegue subir".

VAR: "Ok, perfeito. Existe esse impacto".

Confusão após o apito final

Após a partida, o árbitro Matheus Delgado alegou ter sido confrontado por dirigentes do Grêmio. "Vieram na minha direção com o dedo em riste, proferindo as seguintes palavras de forma reiterada: 'ladrão, bandido, tu nos roubou, seu sem vergonha'. Informo que o sr. Eduardo Magrisso ainda levantou uma nota de dois reais e atirou na minha direção enquanto repetia as palavras acima mencionadas", disse o árbitro na súmula da partida.

Matheus também denunciou que membros e jogadores do Grêmio intimidaram a equipe de arbitragem no caminho para o vestiário e atiraram uma garrafa de isotônico contra eles.

"Informo que ao nos aproximarmos da entrada de nosso no vestiário, havia diversos membros da equipe mandante - jogadores e dirigentes - nos aguardando e protestando de forma veemente, repetindo diversos insultos à nossa equipe, sendo que foi atirada uma garrafa de gatorade na nossa direção, atingindo a parede do vestiário. A garrafa foi arremessada por algum desses integrantes supracitados, o qual não conseguimos identificar", comunicou.

O Grêmio terá uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF, nesta quarta-feira, para tratar de decisões de arbitragem contra o clube. "Não nos eximimos de nossas responsabilidades nos resultados, mas outra vez fomos prejudicados em um lance claríssimo e que mudaria toda a história do jogo", publicou o Tricolor.