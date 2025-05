Grêmio se reapresenta após eliminação e inicia preparação para encarar o Bahia

Nesta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio se reapresentou após a eliminação para o CSA, na terceira fase da Copa do Brasil, e iniciou a preparação para encarar o Bahia, pela décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que atuaram mais de 60 minutos na partida, realizaram trabalhos de recuperação na academia. Já o restante do elenco fez atividades no gramado.

Na primeira parte foram exigidos trabalhos de condução e domínio. Na sequência, a comissão técnica pediu pressão na saída de bola e posse em espaço reduzido, fechando com disputa de um contra um.

REAPRESENTAÇÃO ???? Iniciamos os trabalhos com foco no próximo desafio pelo #Brasileirão2025. ? Lucas Uebel | Grêmio FBPA https://t.co/m0le0TkYqW pic.twitter.com/XEy9D3hwFA ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 21, 2025

Já na segunda e penúltima parte, os atletas realizaram exercícios físicos, com saltos, movimentos laterais e velocidade. Na terceira, por fim, Mano Menezes montou três times para se enfrentarem alternadamente em campo reduzido.

O segundo treino visando a partida contra o Bahia acontece nesta quinta-feira. Todas as atividades de preparação desta semana estão marcadas para às 10h (de Brasília). Já o duelo contra a equipe nordestina será realizada no domingo, às 11h, na Arena do Grêmio.