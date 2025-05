Grêmio foi prejudicado? Comentaristas analisam queda na Copa do Brasil

O Grêmio foi eliminado pelo CSA da Copa do Brasil com um lance polêmico no fim do jogo. No Fim de Papo, Renato Maurício Prado e Bira analisaram a queda da equipe tricolor.

Os comentaristas concordaram que o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem, mas que apresentou muito mais problemas.

RMP: Eliminação complicada

Uma eliminação muito pesada, dentro da arena gremista, contra um time de Série C. É muito complicado ser eliminado em casa por um time que nem sequer é um dos líderes da Série C. O Grêmio está sem organização: empilhou atacantes no fim do jogo. [...] Não foi uma atuação de encher os olhos, mas foi prejudicado.

Renato Maurício Prado

Bira: Grêmio é candidato ao rebaixamento

O Grêmio é candidato seríssimo ao rebaixamento, com Santos e Sport. São equipes que estão apresentando um futebol muito abaixo [das outras]. Sobre a arbitragem, eu percebi que o gol foi anulado em campo e que o VAR chamou para ele rever e ele manteve a decisão. É uma loucura, às vezes o árbitro entra em uma coisa de ego, de 'eu que mando' e nem a ferramenta ajuda. [...] É um absurdo, o Grêmio foi prejudicado. Mas não podia esperar um gol nos acréscimos contra o CSA para ir aos pênaltis. Precisa de mais.

Bira

Assista ao Fim de Papo na íntegra