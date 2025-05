Grêmio x CSA: Árbitro relata cusparada em policial e arremesso de dinheiro

De cusparada na polícia à arremesso de dinheiro, o árbitro Matheus Delgado Candançan registrou na súmula o final caótico do empate entre Grêmio e CSA, que resultou na eliminação tricolor da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Vice-presidente do Grêmio atirou uma nota de dois reais na direção de Candançan. Eduardo Magrisso invadiu o campo ao final da partida, assim como Alexandre Rossato (vice-presidente de futebol) e Cesar Augusto Peixoto (diretor de futebol).

O árbitro informou que foi chamado de "ladrão" e "bandido" pelos dirigentes tricolores, revoltados após a anulação do gol de Aravena por uma falta polêmica de Kannemann.

Segundo a súmula, uma garrafa foi arremessada na direção da arbitragem já na entrada do vestiário. Dirigentes e jogadores do Grêmio teriam ido ao local para aguardar a chegada do árbitro e também protestar.

Informo que ao nos aproximarmos da entrada de nosso no vestiário, haviam diversos membros da equipe mandante - jogadores e dirigentes - nos aguardando e protestando de forma veemente, repetindo diversos insultos à nossa equipe, sendo que foi atirada uma garrafa de Gatorade na nossa direção, atingindo a parede do vestiário. A garrafa foi arremessada por algum desses integrantes supracitados, o qual não conseguimos identificar. Trecho da súmula

Por fim, Candançan relatou que Pavón cuspiu no rosto de um policial. O árbitro foi informado do episódio pelo tenente responsável pelo policiamento da partida e avisou que a equipe de arbitragem não viu o ocorrido.