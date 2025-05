Grêmio comunica reunião com Comissão de Arbitragem após marcação polêmica na Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Grêmio empatou por 0 a 0 com o CSA e foi eliminado da Copa do Brasil, devido ao placar agregado de 3 a 2 para a equipe alagoana. A partida ficou marcada por um gol de Aravena anulado pelo árbitro, decisão que gerou polêmica. Sentindo-se prejudicado pela atuação do VAR, o Tricolor Gaúcho convocou uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF para esta quarta-feira.

Após mais um erro de arbitragem contra o Grêmio, o presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari irão ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, dia 22 de maio, para uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF. Não nos eximimos de nossas responsabilidades... pic.twitter.com/B3RiRp5EWQ ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 21, 2025

"O encontro foi solicitado pelo clube após a partida contra o São Paulo no último final de semana, em razão dos recorrentes erros de arbitragem registrados nas partidas do Grêmio - e mais uma vez no jogo contra o CSA - que têm causado preocupação à diretoria, aos torcedores e tem prejudicado o resultado do time nas competições. A pauta da reunião será a apresentação de questionamentos e a busca por esclarecimentos e medidas corretivas por parte da Comissão de Arbitragem", comunicou o clube.

O presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari viajarão ao Rio de Janeiro para a reunião.

Após o jogo, Mano Menezes comentou a marcação e criticou outras decisões de arbitragem que teriam prejudicado o Grêmio nesta temporada.

"É a oitava vez que o VAR chama e o árbitro não modifica sua postura. Para não dizer que a gente não fala quando somos beneficiados, eu quero deixar bem claro que, a vida inteira no futebol, fomos favorecidos e fomos prejudicados. Sempre foi assim. Mas não é possível que, nas oito vezes que o VAR foi acionado, em nenhuma delas o Grêmio tinha razão" afirmou o treinador.



O gol polêmico

O gol do Grêmio aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo. Wagner Leonardo desviou cruzamento de Lucas Esteves e Aravena finalizou. O goleiro Gabriel Félix defendeu e, na bola rebatida, Aravena novamente chutou e desta vez fez o gol. O árbitro viu uma falta no momento da disputa de bola no cruzamento e anulou o lance.

"A bola foi longe do jogador que caiu. Ela foi cabeceada pelo Wagner Leonardo longe do lance, o jogador que caiu não ia participar da jogada e o Kannemann foi empurrado em direção ao outro jogador. Tudo isso é bem nítido na imagem, não é possível que você vá lá e não enxergue o que está claro para todo mundo", completou Mano Menezes.

O Grêmio venceu apenas um dos últimos 12 jogos que disputou, considerando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. São quatro derrotas e sete empates, com 17 gols sofridos.

A próxima partida do Tricolor será neste domingo, recebendo o Bahia na Arena do Grêmio. A partida está marcada para às 11h (de Brasília), válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.