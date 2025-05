Gilgeous-Alexander brilha e Thunder abre vantagem na final do Oeste na NBA

Após levar um susto na semifinal da Conferência Oeste da NBA, o Oklahoma City Thunder iniciou a decisão com o Minnesota Timberwolves mostrando força, na noite desta terça-feira. Com apoio de sua torcida, o dono da melhor campanha em toda a temporada regular venceu por 114 a 88, abrindo 1 a 0 na série melhor de sete jogos.

Shai Gilgeous-Alexander foi o grande nome da partida, principalmente no segundo tempo, quando o time da casa impôs forte reação no placar. Os Timberwolves abriram ligeira vantagem no primeiro e no segundo períodos, mas sucumbiram diante do brilho de Gilgeous-Alexander, um dos candidatos a MVP da temporada.

O astro do Thunder foi o cestinha da partida, com 31 pontos, e ainda contribuiu com nove assistências e cinco rebotes. Jalen Williams anotou 19 pontos, enquanto Chet Holmgren registrou 15. O trio ofuscou as boas atuações de Julius Randle e Anthony Edwards no primeiro tempo da partida.

Randle foi o principal jogador dos Timberwolves, com 28 pontos e oito rebotes. Edwards, o jogador mais constante da equipe na temporada regular, ajudou com 18 pontos e nove rebotes. "Definitivamente, preciso arremessar mais", ponderou o jogador. "Jogar sem a bola. Acho que essa seria a resposta, porque, jogando com a bola, eles vão simplesmente dobrar e ficar nos espaços o dia todo. Então, tenho que assistir a alguns vídeos, analisá-los e descobrir o que fazer", comentou Edwards.

Gilgeous-Alexander, por sua vez, garantiu que manteve a mesma postura em quadra ao longo da partida, apesar do brilho maior no segundo tempo, quando anotou 20 dos seus 31 pontos. "Sinceramente, não mudei muito minha mentalidade. Apenas tentei continuar a ser agressivo e a confiar em meu trabalho", afirmou.

As duas equipes voltam à quadra na noite de quinta-feira para o segundo jogo da série, novamente na casa do Thunder.