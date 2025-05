Furia ou Santos? Alicia e Milly questionam prioridade de Neymar

No mesmo dia em que o Santos foi derrotado pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro, Neymar, que não assistiu à partida no estádio, compareceu à final da Kings League Brazil. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe debateram como isto mostra a prioridade do jogador neste momento.

Neymar é presidente da Furia, time que foi campeão da primeira edição da Kings League Brazil, vencendo o Dendele na final, realizada no último domingo (18), no Allianz Parque.

Milly: Vinda de Neymar ao Brasil já é mico

Vendo o Neymar no gramado depois que a Furia foi campeã, parece que ele estava aí, sim. Estava meio constrangido. Fico pensando como o time do Santos que estava jogando um clássico e perdeu lê isso. É óbvio que o Neymar não está com eles. Está com a Furia. [...] Eu já não tenho muita dúvida de que a volta do Neymar ao Brasil já foi um mico. Para deixar de ser um mico, ele vai ter que dar uma volta no jogo que ainda não vi o Neymar dar na carreira.

Milly Lacombe

Alicia: Neymar prova que não se importa com o Santos

O Neymar provou que não está nem aí para o Santos. Além de não ir ao jogo contra o Corinthians quando o time está na zona de rebaixamento, ele ainda escreve uma carta para reforçar. [...] Ele deixa claro que não se importa com o Santos e vem deixando isso claro há alguns meses.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.