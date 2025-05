Franca bate Pinheiros e avança às semifinais do NBB

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas quartas de final do NBB, o Franca recebeu o Pinheiros no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), triunfou por 83 a 58 (18/12, 14/18, 28/9 e 23/19) e garantiu sua classificação à próxima fase.

Com o resultado, o Franca fechou a melhor de cinco ao vencer três compromissos da série e carimbou seu passaporte direto às semifinais, onde enfrentará o Flamengo. Do outro lado, com a derrota, o Pinheiros foi eliminado da competição. Os embates da próxima fase ainda não possuem data ou horário definidos.

O primeiro quarto foi dominado pelo Franca, que conseguiu conquistar uma vantagem inicial e administrou ao longo da etapa, vencendo por uma vantagem de seis pontos.

Já no segundo quarto, o Pinheiros se recuperou e, com uma defesa eficiente, anulou o poder ofensivo do Franca. Desta forma, os visitantes venceram e diminuíram a vantagem para dois sonados.

No terceiro quarto, o Franca voltou a se mostrar constante com seu domínio e se impôs em relação ao Pinheiros, aumentando sua diferença para impressionantes 21 pontos.

Na quarta e última etapa, a partida tomou o mesmo rumo da anterior. O Franca voltou a pressionar constantemente, acertando diversas bolas de três e se mostrou muito eficiente na parte defensiva, terminando a partida em 83 a 58.