FPF interdita Arena Barueri, Leila vê "retaliação" ao Palmeiras e tentará reverter decisão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) determinou a interdição da Arena Barueri em portaria publicada na última terça-feira. A justificativa é a de que o o estádio passa por reformas que impossibilitam a realização de jogos com público. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, vê retaliação na decisão e tentará reverter.

Na visão de Leila Pereira a medida se trata de abuso de poder e evidente retaliação ao Palmeiras em função do não apoio à candidatura de Reinaldo Carneio Bastos, presidente da FPF, à CBF. O jurídico está analisando o caso e tentará reverter a proibição, se preciso, junto ao STJD.

Leila manifestou seu apoio a Samir Xaud, que deve ser aclamado presidente após afastamento de Ednaldo Rodrigues, no pleito marcado para domingo. A justificativa foi a de que o candidato comprometido com pautas defendidas pelo Palmeiras.

O estádio é gerido pela Crefipar, uma das empresas de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A equipe profissional já mandou três jogos lá neste ano. Além disso, as equipes sub-20 masculina e feminina, além da feminina principal estão mandando jogos no local.

A decisão é apenas para jogos organizados pela Federação Paulista de Futebol. Sendo assim, partidas do Campeonato Brasileiro podem ser disputadas lá. No dia 15 de maio, o sub-20 disputou um jogo contra o Athletico-PR com portões fechados. Além disso, nos últimos dois meses, sediou os clássicos do Palmeiras contra São Paulo e Corinthians com este último batendo recorde de público.