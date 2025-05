Fluminense goleia Aparecidense e confirma vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense avançou às oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Os tricolores golearam por 4 a 1 a Aparecidense-GO, em Brasília. Os cariocas já haviam vencido o duelo de ida no Rio de Janeiro.

A Aparecidense abriu o placar no primeiro tempo, com Wellington Carvalho. O Fluminense virou ainda na etapa inicial, com gols de Samuel Xavier e Everaldo. Os cariocas ampliaram no segundo tempo, após gol contra de Vanderley e com Ganso.

Os cariocas esperam seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil em sorteio a ser realizado na CBF.

O jogo - O duelo começou movimentado. O Fluminense tinha mais a bola, mas via a Aparecidense buscar os avanços nos contra-ataques. A primeira boa chance aconteceu aos sete minutos. Arias foi lançado na área, mas foi desarmado antes da finalização. Já os donos da casa responderam em seguida. Higor Leite aproveitou cruzamento só que não conseguiu chutar a gol por desarme da zaga carioca.

O Fluminense desperdiçou grande oportunidade de abrir o placar aos 13 minutos. Ganso recebeu passe na área e finalizou em cima da zaga, quase na linha de gol. Depois, Serna recebeu passe na área, mas viu a zaga bloquear seu cabeceio.

Sö que quem marcou foi a Aparecidense, aos 28 minutos. Wellington Carvalho aproveitou cruzamento na área e cabeceou para a rede.

O revés fez a torcida tricolor presente no Mané Garrincha começar a criticar a equipe. No entanto, dentro de campo, o Fluminense se manteve no ataque e empatou aos 40 minutos. Após boa troca de passes na área, Samuel Xavier chutou cruzado, sem chance para Matheus Alves.

Nos minutos finais, o confronto permaneceu movimentado. A Aparecidense assustou em chute de Mário Henrique que obrigou Fábio a boa defesa. Só que a resposta do Fluminense veio em grande estilo aos 46 minutos. Everaldo aproveitou corte errado da zaga e cabeceou para a rede para ficar com a vantagem no intervalo.

No segundo tempo, os cariocas se mantiveram melhor na partida. O Fluminense quase marcou aos nove minutos, com Everaldo. Depois, foi a vez de Serna desperdiçar boa chance.

De tanto insistir, os tricolores marcaram o terceiro aos 18 minutos. Arias roubou a bola na saída e chutou para defesa de Matheus Alves. Serna pegou o rebote e mandou na trave. Sö que a bola bateu em Vanderley e foi para a rede.

O revés foi sentido pelos donos da casa, que tentaram sair para o ataque, mas viram o Fluminense ampliar aos 25 minutos. Ganso recebeu passe na entrada da área e chutou para o gol.

A partir daí, os visitantes passaram a administrar o resultado. A Aparecidense ainda tentou avançar para diminuir o prejuízo, mas viu o Fluminense manter o placar até o apito final.

FICHA TÉCNICA



APARECIDENSE-GO 1 X 4 FLUMINENSE-RJ

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 21 de maio de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)



Cartões amarelos: Enzo (Aparecidense); Thiago Santos (Fluminense)

GOLS

APARECIDENSE: Wellington Carvalho, aos 28min do primeiro tempo

FLUMINENSE: Samuel Xavier, aos 40min do primeiro tempo; Everaldo, aos 46min do primeiro tempo; Vaderley (contra), aos 18min do segundo tempo; Ganso, aos 25min do segundo tempo

APARECIDENSE: Matheus Alves, David Junio, Wellington Carvalho, Vanderley e Mário Henrique; Dyego (Gui Meira), Enzo e Higor Leite (Juninho); João Marcos, Kaio Nunes (Alef) e Julio Cesar (Stéfano)



Técnico: Lúcio Flávio

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Thiago Santos, Ignácio e Gabriel Fuentes; Hércules (Lezcano), Nonato, Ganso e Jhon Arias (Isaque); Serna (Riquelme) e Everaldo (Paulo Baya)



Técnico: Renato Gaúcho