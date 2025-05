Flamengo goleia Botafogo-PB e confirma vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Flamengo não teve dificuldade para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Os rubro-negros golearam por 4 a 2 o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, no Maracanã.

O Flamengo encaminhou o avanço no primeiro tempo, com gols de Danilo, Pedro e Varela. O Botafogo-PB marcou antes do intervalo, com Henrique Dourado. Na etapa final, os cariocas completaram o placar com Everton Cebolinha. Os paraibanos ainda descontaram com Rodrigo Alves.

Os cariocas esperam seu adversário na próxima fase em sorteio a ser realizado na CBF.

O jogo

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO MARACAAAAAAAAAAA! COM GOLS DE DANILO, PEDRO, VARELA E EVERTON CEBOLINHA, O MENGÃO VENCE A PARTIDA POR 4X2! VAAAAAAAAAAMOS, FLAMENGOOOOOOOOOO!#FimDeJogo pic.twitter.com/zAqbaG9DXJ ? Flamengo (@Flamengo) May 22, 2025

O Botafogo teve chance de abrir o placar logo com um minuto. Igor Maduro foi lançado na área, mas Matheus Cunha apareceu para tirar a bola do jogador paraibano. Já o Flamengo marcou aos três. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Danilo mandar para a rede.

Os rubro-negros não diminuíram o ritmo e ampliaram aos seis minutos. Pedro aproveitou cruzamento rasteiro e mandou para o gol.

O Botafogo-PB quase diminuiu o prejuízo no minuto seguinte. Henrique Dourado chutou da entrada da área, mas Matheus Cunha fez grande defesa para impedir o gol. No entanto, o Flamengo seguiu com a postura ofensiva e marcou o terceiro aos 21 minutos, Varela recebeu passe na área e finalizou para a rede.

Os visitantes seguiram com a postura ofensiva e foram recompensados aos 35 minutos. Matheus Cunha saiu da área, errou a bola e viu Henrique Dourado empurrar para o gol.

O Botafogo-PB quase marcou o segundo aos 39 minutos. Gabriel Honório recebeu passe na área e chutou muito perto do gol. Assim, o Flamengo manteve a boa vantagem no placar até o intervalo.

No segundo tempo, os donos da casa voltaram com a mesma postura do primeiro e marcaram o quarto gol aos dois minutos. Everton Cebolinha aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

O Botafogo-PB não se intimidou com o revés e foi para o ataque. Tanto que Thalysson e Rodrigo Alves obrigaram Matheus Cunha a fazer boas defesas. O Flamengo respondeu em cabeceio de Lorran que parou em Michael.

Os paraibanos foram recompensados pela postura ofensiva aos 23 minutos. Rodrigo Alves acertou belo chute de primeira da entrada da área, sem chance para Matheus Cunha.

Depois disso, o Flamengo passou a administrar a vantagem para confirmar a classificação. O Botafogo-PB não ameaçou mais os donos da casa e se contentaram com o resultado no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-RJ 4 X 2 BOTAFOGO-PB

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 21 de maio de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)



Cartões amarelos: Henrique Dourado, Evandro e Silvinho (Botafogo-PB)

GOLS

FLAMENGO: Danilo, aos 3min do primeiro tempo; Pedro, aos 6min do primeiro tempo; Varela, aos 21min do primeiro tempo; Everton Cebolinha, aos 2min do segundo tempo

BOTAFOGO-PB: Henrique Dourado, aos 35min do primeiro tempo; Rodrigo Alves, aos 23min do segundo tempo

FLAMENGO: Matheus Cunha, Varela (Wesley), Danilo, João Victor e Ayrton Lucas; Evertton Araujo e Gerson (João Alves); Matheus Gonçalves (Juninho), Michael (Lorran), Everton Cebolinha (Arrascaeta) e Pedro



Técnico: Filipe Luis

BOTAFOGO-PB: Michael Fracaro, Erick, Wendel, Reniê e Evandro; Gama (Silvinho), Igor Maduro (JP Iseppe), Thallyson (Lucas Balardin) e Guilherme Santos (Camilo); Gabriel Honório (Rodrigo Alves) e Henrique Dourado



Técnico: Márcio Fernandes