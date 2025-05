Flamengo e Fluminense defendem vantagem para avançar às oitavas da Copa do Brasil

Mais seis classificados às oitavas de final da Copa do Brasil serão conhecidos nesta quarta-feira. Flamengo, Fluminense e Atlético-MG estão entre os destaques e buscam confirmar o favoritismo. A lista de integrantes da elite nacional ainda conta com Corinthians, Bahia e Fortaleza.

Assim como em todas as competições da CBF, o gol fora de casa não é utilizado como critério de desempate. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Por participarem da terceira fase, cada time garantiu R$ 2,315 milhões. Quem avançar às oitavas, garante outros R$ 3,638 milhões.

A dupla carioca conseguiu resultados parecidos, ao vencer por 1 a 0, mas com mandos diferentes. O Flamengo bateu fora o Botafogo-PB e faz o jogo decisivo diante de sua torcida, no Maracanã, no Rio, às 21h30. Já o Fluminense superou a Aparecidense-GO no Maracanã e faz o segundo jogo no Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 19h30.

A preocupação para os dois gigantes do Rio é a maratona de jogos e a aproximação do Mundial de Clubes, que começa em 14 junho, nos Estados Unidos.

O Flamengo, atual campeão, busca seu sexto título da Copa do Brasil, enquanto o Fluminense mira a segunda taça - a primeira foi em 2007. Já seus adversários querem surpreender: o Botafogo-PB quer repetir sua melhor campanha, em que chegou às oitavas em 2016, enquanto a Aparecidense já vive nesta temporada sua melhor participação.

O Atlético-MG terá situação um pouco mais complicada porque ficou no empate por 2 a 2 com o Maringá-PR. No jogo decisivo, terá apoio de sua torcida, na arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30. Campeão em 2014 e 2021, o time mineiro quer ser tricampeão.

A dupla nordestina Fortaleza e Bahia também estará em campo. O Fortaleza ficou no 1 a 1 com o Retrô-PE e decidirá em casa, na Arena Castelão, às 19h. Já o Bahia construiu importante vantagem ao fazer 1 a 0 no Paysandu-PA e também joga diante de sua torcida, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 19h30.

A terceira fase também trouxe um duelo paulista, que será definido nesta quarta. Após vencer como visitante por 1 a 0, o Corinthians recebe o Novorizontino na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30. O time paulistano é tricampeão, conquistando os títulos em 1995, 2002 e 2009. O adversário está apenas em sua terceira participação e caiu na terceira fase nas duas anteriores.

Eles já se encontraram nesta temporada, no começo de fevereiro, pelo Paulistão, mas em Novo Horizonte (SP). Mesmo fora de casa, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Alex Santana.

Outros seis jogos, quinta-feira, definem os últimos classificados. A partir das 19h, Maracanã-CE e Internacional se enfrentam no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), enquanto o Vila Nova pega o Cruzeiro, no Serra Dourada, em Goiânia (GO).

O Palmeiras recebe o Ceará, no Allianz Parque, a partir das 19h30. Às 21h30, o Botafogo visita o Capital-DF, no estádio Mané Garrincha, no mesmo horário de CRB e Santos, no Rei Pelé, e Red Bull Bragantino e Criciúma, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

COnfira os jogos de volta da 3ª fase da Copa do Brasil:

QUARTA-FEIRA

19h

Fortaleza x Retrô-PE (Ida: 1 x 1)

19h30

Aparecidense-GO x Fluminense (Ida: 0 x 1)

Bahia x Paysandu-PA (Ida: 1 x 0)

21h30

Atlético-MG x Maringá-PR (Ida: 2 x 2)

Flamengo x Botafogo-PB (Ida: 1 x 0)

Corinthians x Novorizontino (Ida: 1 x 0)

QUINTA-FEIRA

19h

Maracanã-CE x Internacional (Ida: 0 x 1)

Vila Nova-GO x Cruzeiro (Ida: 0 x 2)

19h30

Palmeiras x Ceará (Ida: 1 x 0)

21h30

Capital-DF x Botafogo (Ida: 0 x 4)

CRB-AL x Santos (Ida: 1 x 1)

Red Bull Bragantino x Criciúma-SC (Ida: 0 x 1)