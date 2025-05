Flamengo discute com torcidas organizadas acordo para retorno aos estádios

Nesta quarta-feira, a Raça Rubro-Negra e Jovem Fla, duas das maiores torcidas organizadas do Flamengo, anunciaram acordo e parceria. Ambas estão suspensas desde 2023 devido à tragédia em clássico contra o Vasco.

View this post on Instagram A post shared by Raca Rubro-Negra (@rrn_oficial)

Segundo o jornal O Globo, o Flamengo se reuniu com os líderes das torcidas Raça Rubro-Negra e Jovem Fla para definir um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com as torcidas se comprometendo em relação ao CPF dos membros.

"Em reunião realizada hoje, dia 20, entre DIRETORIAS e LIDERANÇAS do G.R.M.C. RAÇA RUBRO-NEGRA e G.R.C. TORCIDA JOVEM DO FLAMENGO, ficou decidido:

1) Ambas as torcidas estarão, em definitivo, caminhando juntas em prol do CRF. Respeitando suas individualidades, TODO e QUALQUER problema ficará em segundo plano, pelo bem das duas e, principalmente, do Flamengo;

2) O diálogo direto entre LIDERANÇAS será a ferramenta de resolução de eventuais discordâncias;

3) Amizades e alianças que eventualmente não sejam comuns às duas torcidas serão - nos espaços em que todos estiverem reunidos - respeitadas em nome da convivência pacífica entre RRN e TJF. O respeito pela co-irmã prevalecerá sobre eventual rivalidade;

4) A partir de agora, imperará a lei do respeito mútuo. E o integrante que não respeitar será cobrado pela respectiva diretoria.

Com isso, ratificamos nosso compromisso para com nosso bem maior - O CRF - e seguimos rumo ao tão esperado retorno às arquibancadas."

Entenda o motivo da suspensão

Em março de 2023, antes da partida entre Flamengo e Vasco, válida pelo Campeonato Carioca, torcidas organizadas dos dois clubes se enfrentaram em um confronto violento que terminou com uma pessoa morta e outras sete feridas.

Como medida punitiva, o Flamengo suspendeu por cinco anos a presença das torcidas organizadas Jovem Fla e Raça Rubro-Negra ? diretamente envolvidas no confronto ? nos jogos do clube. Além disso, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio determinou a interdição das sedes, o bloqueio das contas bancárias, a apreensão de documentos e a quebra do sigilo eletrônico das duas organizações.

O Flamengo enfrenta o Botafogo-PB nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com vantagem de 1 a 0 no placar agregado, o Mengão decide a vaga no Maracanã. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre a partir de qual jogo as torcidas organizadas poderão retornar às arquibancadas.