Ferraresi se desculpa por expulsão na Copa do Brasil: 'Irresponsabilidade'

Expulso na vitória do São Paulo na noite da última terça-feira, o zagueiro Ferraresi veio a público e pediu desculpas pelo erro. O defensor recebeu o cartão vermelho após dar um duro carrinho no jogador do Náutico ainda aos 18 minutos do primeiro tempo.

"Não sou de me esconder, principalmente nessas situações! Hoje cometi uma grande irresponsabilidade e um grande erro. Pedir disculpas, melhorar e seguir!", escreveu o venezuelano em publicação nas redes sociais.

A expulsão de Ferraresi aconteceu pouco depois de Marquinhos, do Náutico, também receber cartão vermelho por causa de uma falta imprudente, e acabou impedindo que o São Paulo aproveitasse a vantagem numérica na partida.

Apesar da expulsão do zagueiro, o São Paulo garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Náutico, por 2 a 1, no Estádio dos Aflitos. O Tricolor se classificou com placar agregado de 4 a 2, e o resultado foi valorizado pelo venezuelano.

"Parabenizar meus companheiros de equipe por todos os esforços e por alcançarem a vitória. Estamos nas oitavas de final", completou o zagueiro.

Zubeldía comentou expulsão do zagueiro

Em coletiva após a partida, o técnico Luis Zubeldía comentou o cartão vermelho recebido por Ferraresi. O argentino disse que tais erros "não podem ser cometidos" e relembrou a expulsão de Alisson contra o Libertad-PAR, pela Libertadores, na última semana.

"Em relação ao Ferraresi, são erros que não podemos cometer, já havia falado isso após a expulsão do Alisson [na Libertadores]. Havia que estar mais frio. A expulsão do Alisson foi um acidente, hoje foi uma falta evitável, fora de contexto. Demos a oportunidade de o rival crescer novamente e isso não temos que fazer. Ninguém tem que fazer isso, porque o time já havia marcado um gol, já tínhamos ganhado o jogo de ida... demos vida a um time difícil. Claro que ele pediu desculpas, mas temos que ser conscientes que esses erros não podem ser cometidos", afirmou.

Classificado na Copa do Brasil após a nova vitória sobre o Náutico, o São Paulo aguarda o sorteio para descobrir quem será seu adversário nas oitavas de final da competição. Antes disso, o Tricolor entra em campo neste sábado, quando enfrenta o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.