Facundo pede concentração ao Palmeiras em "decisão" na Copa do Brasil: "Temos que virar a chave"

O Palmeiras se prepara para buscar uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão enfrenta o Ceará, na noite desta quinta-feira, em jogo de volta da terceira fase da competição. Facundo Torres, que deve ser um dos titulares de Abel Ferreira, pediu concentração ao Verdão e rápida virada de chave em meio à maratona de jogos.

"O Ceará tem uma equipe muito boa, muito forte. Pude sentir isso quando jogamos lá como visitantes. Eles têm um time muito bom, então temos de ter muita concentração no jogo de quinta. Temos que virar a chave rápido, jogar Libertadores quando tem de jogar, Brasileirão também estamos em bom momento, e agora vamos à Copa do Brasil e tentar fazer o mesmo", disse o atacante.

A equipe alviverde joga pelo empate diante de sua torcida. O jogo está marcado para acontecer às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Palmeiras venceu o primeiro jogo, por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez, na Arena Castelão. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão da vaga vai para os pênaltis.

O Palmeiras venceu 13 dos últimos 14 jogos. No Brasileirão, o time de Abel Ferreira é o líder isolado, com 22 pontos conquistados. Já na Libertadores, o time se classificou às oitavas com duas rodadas de antecedência e garantiu a liderança geral da primeira fase do campeonato continental, na quinta rodada.

Facundo Torres é o segundo jogador com maior sequência de jogos no elenco, com 28, atrás apenas de Weverton, que disputou 29 jogos. O uruguaio adaptou-se rapidamente ao clube, e tem cinco gols e três assistências. Ele, que já balançou a rede no Paulista, Brasileirão e na Libertadores, busca seu primeiro tento na Copa do Brasil.