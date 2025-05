Expulsões em 'decisões' ligam alerta no São Paulo: "Temos que ser conscientes"

O São Paulo está com o alerta ligado após as expulsões em jogos decisivos. Nesta terça-feira, na vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, Ferraresi foi quem acabou recebendo cartão vermelho por causa de uma dura entrada no adversário.

Ferraresi foi expulso aos 18 minutos do primeiro tempo, pouco depois de Marquinhos, do Náutico, também receber cartão vermelho por causa de uma falta imprudente, e acabou impedindo que o São Paulo aproveitasse a vantagem numérica na partida.

Curiosamente, na última semana, o São Paulo também teve de lidar com uma expulsão em um jogo decisivo. Contra o Libertad, pela Libertadores, em um confronto direto pela liderança do Grupo D, Alisson acabou recebendo cartão vermelho por causa de uma forte entrada em um jogador do time paraguaio.

"Em relação ao Ferraresi, são erros que não podemos cometer, já havia falado isso após a expulsão do Alisson [na Libertadores]. Havia que estar mais frio. A expulsão do Alisson foi um acidente, hoje foi uma falta evitável, fora de contexto. Demos a oportunidade de o rival crescer novamente e isso não temos que fazer. Ninguém tem que fazer isso, porque o time já havia marcado um gol, já tínhamos ganhado o jogo de ida... demos vida a um time difícil. Claro que ele pediu desculpas, mas temos que ser conscientes que esses erros não podem ser cometidos. Se acontecer algo assim, que seja em uma última jogada ou por azar. A falta dele foi por não interpretar o contexto, foi expulso mais pelo contexto que pela falta", comentou Zubeldía.

No torneio continental a expulsão de Alisson complicou mais o São Paulo, que acabou vendo o Libertad sair na frente em pleno Morumbis e só empatou o jogo no apagar das luzes, garantindo a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

Nesta terça-feira, o final mais uma vez foi feliz. Apesar da expulsão de Ferraresi, o São Paulo acabou não sendo prejudicado pelo fato de o adversário também ter tido um atleta expulso. Em pé de igualdade, o Tricolor confirmou seu favoritismo e não só administrou a vantagem como a ampliou no segundo tempo antes de o Náutico também descontar no final.