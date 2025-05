Éverton Ribeiro exalta elenco após classificação na Copa do Brasil e projeta sequência do Bahia

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia recebeu o Paysandu na Arena Fonte Nova, goleou por 4 a 0 (5 a 0 no agregado) e garantiu sua classificação à próxima fase da competição.

"Era importante confirmar essa classificação hoje, ainda mais do jeito que foi. Todos que entraram foram bem, deram conta do recado, mostraram que nosso elenco está preparado e querendo cada vez mais. Agora é uma sequência difícil, mas com essa energia que a torcida nos passa e a confiança dos últimos jogos, temos tudo para fazer grandes partidas pela frente e buscar nossos objetivos", declarou em entrevista ao Amazon Prime.

Com o triunfo, o Bahia se classificou para as oitavas de final e agora aguarda sorteio para descobrir qual será seu próximo adversário na competição. Do outro lado, com a derrota, o Paysandu foi eliminado e terá apenas um torneio a disputar na sequência da temporada, a Série B.

O Bahia volta aos gramados no próximo domingo, às 11h (de Brasília), quando visita o Grêmio, na Arena do Grêmio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.