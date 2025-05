Escalação: Internacional fecha preparação para enfrentar o Maracanã

Nesta quarta-feira, no CT Parque Gigante, o Internacional realizou o último treinamento para enfrentar o Maracanã, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Colorado defende vantagem de 1 a 0 construída no Beira-Rio, com gol de Gustavo Prado nos acréscimos. Agora, pela volta, a bola rola às 19h (de Brasília) desta quinta, no Orlando Scarpelli.

Comandados por Roger Machado, os jogadores do Internacional fizeram atividades técnicas e realizaram os últimos ajustes em busca de uma vaga nas oitavas.

O Colorado não conta com os lesionados Enner Valencia, Borré, Vitinho, Carbonero, Rochet, Bruno Gomes e Gabeiel Mercado, que permanecem no departamento médico.

Desta maneira, um provável 11 inicial do Internacional para o duelo em Santa Catarina conta com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

A delegação do time gaúcho viajou a Florianópolis na tarde desta quarta-feira, após a rotina de treinamentos.

Preparação ?? Colorado enfrenta o Maracanã em busca da classificação para as oitavas da Copa do Brasil. #VamoInter ?? pic.twitter.com/2MyFjOs5lO ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 21, 2025

Situação do Internacional

O Inter vive, atualmente, um momento de oscilação nesta temporada. No Campeonato Brasileiro, a equipe de Roger Machado ocupa a 15ª colocação, com dez pontos conquistados nas nove primeiras rodadas. Desde o último jogo contra o Maracanã, o Colorado já realizou cinco jogos, com três derrotas, um empate e uma derrota.

Na Libertadores, por sua vez, o Internacional precisa de apenas um empate na última rodada da fase de grupos contra o Bahia para avançar ao mata-mata.