Escalação: Gerson comanda Flamengo com muitos reservas contra Botafogo-PB

O técnico Filipe Luís escalou muitos reservas para a partida de hoje, contra o Botafogo-PB, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Gerson comandará a equipe e Arrascaeta inicia no banco. O uruguaio havia sido poupado no empate em 0 a 0 com o Botafogo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Pedro formará um trio de ataque com Everton Cebolinha e Michael. Já Matheus Gonçalves terá a responsabilidade da criação das jogadas.

A defesa será toda reserva. O quarteto será formado por Varela, Danilo, João Victor e Ayrton Lucas.

O Flamengo está escalado com: Rossi, Varela, Danilo, João Victor e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Gerson e Matheus Gonçalves; Michael, Everton Cebolinha e Pedro.

