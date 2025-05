Entenda como Maycon retomou protagonismo no Corinthians após chegada de Dorival

O volante Maycon estava encostado no Corinthians, mas ganhou espaço e retomou o protagonismo após a chegada de Dorival Júnior. Desde que o treinador desembarcou no Parque São Jorge, o jogador foi a campo em todas as seis partidas do time, sendo quatro delas entre os titulares.

Formado nas categorias de base do clube e identificado com a torcida, o atleta vinha tendo poucas oportunidades na equipe sob o comando de Ramón Díaz. Antes da demissão do argentino, ele havia participado de apenas nove jogos na atual temporada, sendo três como titular.

O cenário mudou a partir da contratação de Dorival Júnior. Como apurou a Gazeta Esportiva, o treinador passou confiança ao meio-campista no dia a dia e começou a colocá-lo para jogar. Ele enxerga Maycon como uma peça importante no elenco.

Atualmente, o camisa 7 briga por espaço com Raniele pela posição de primeiro volante. Contudo, ele também pode jogar mais avançado, como segundo homem de meio-campo, função que exerceu durante boa parte de sua carreira. Na última entrevista coletiva, Dorival falou sobre o jogador e sua importância para o time.

"Tenho muita confiança no Maycon pelo o que já vi dele. Sei que está voltando e readquirindo a melhor condição. Mas é um jogador importante, assim como o Raniele, que teve uma lesão no pé. O importante é que eles estão se respeitando, entendendo e buscando contribuir. O Raniele também é um dos titulares por tudo o que já fez, independente do Maycon estar atuando. Tenho muita confiança nos dois jogadores", afirmou o comandante.

Maycon, que perdeu praticamente toda a última temporada por uma grave lesão no joelho, soma 220 partidas com a camisa alvinegra somada as duas passagens. Ele contribuiu com 15 gols e 13 assistências, além de quatro títulos: três do Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2025) e um Brasileirão (2017).

O Corinthians de Maycon volta a campo nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. A equipe enfrenta o Novorizontino na Neo Química Arena, a partir as 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da competição.

O Timão está em vantagem no confronto por ter vencido o primeiro embate por 1 a 0, no interior paulista, e precisa de um simples empate em casa para avançar às oitavas. Uma derrota por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais tentos elimina o clube do Parque São Jorge.