Em crise, Santos volta a ter atacante responsável por 30% dos gols no ano

Em crise, o Santos volta a contar com atacante responsável por 30% dos gols no ano.

O que aconteceu

Sem marcar um gol sequer há três jogos, o Santos contará com Guilherme, seu artilheiro da temporada, contra o CRB. Ele tem 10 dos 31 gols do Peixe em 2025.

Guilherme se recuperou de lesão muscular e pode até ser titular nessa partida decisiva de amanhã, às 21h30, no Estádio Rei Pelé. O Peixe empatou em 1 a 1 na Vila Belmiro e precisa vencer para avançar no tempo normal às oitavas de final da Copa do Brasil. Novo empate levaria a eliminatória para os pênaltis.

O atacante foi o artilheiro do Campeonato Paulista com 10 gols, mas caiu de rendimento antes da lesão. Ele já não marcava há 10 jogos.

Mesmo criticado por parte da torcida, Guilherme tem seu prestígio no dia a dia do Santos. Cleber Xavier já disse que conta com o atleta para a sequência da temporada. O técnico entende que o camisa 11 é o único ponta do elenco que visa o gol antes da assistência.

Guilherme sabe que a fase já não era boa antes do problema físico e aproveitou esse tempo para refletir. O Peixe crê que esse período sem atuar pode ter sido importante para o Amado, como é conhecido no clube, retomar o melhor nível.