Dupla Fla-Flu se classifica sem sustos em noite de goleadas na Copa do Brasil; Fortaleza cai

Em grande estilo, mais cinco times carimbaram o passaporte para as oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O destaque ficou para a dupla Flamengo e Fluminense, que avançou sem sustos. Enquanto o time da Gávea venceu o Botafogo-PB por 4 a 2, a equipe das Laranjeiras aplicou 4 a 1 no Aparecidense-GO. A queda do Fortaleza foi a surpresa, com Bahia e Atlético-MG se garantindo bem.

Os duelos das oitavas serão definidos via sorteio, onde a partir daí, o chaveamento seguirá até a final. O sistema segue em partidas de ida e volta e previstas para serem disputadas entre o fim de julho e o início de agosto.

Jogando pelo empate, após vitória por 1 a 0 na ida, o Flamengo resolveu aumentar sua vantagem com 20 minutos de bola rolando. Danilo, Pedro e Varela balançaram as redes, enquanto Henrique Dourado descontou. Na volta do intervalo, Everton Cebolinha fez o quarto gol para dar mais tranquilidade ao time de Filipe Luís. Rodrigo Alves ainda descontou para o time paraibano, mas nada que ameaçasse a classificação carioca.

Defendendo a vantagem de 1 a 0 no Maracanã, o Fluminense foi até o Mané Garrincha carimbar a sua vaga. O Aparecidense até quis dar emoção ao duelo, saindo na frente com Wellington Carvalho, mas o time carioca reagiu ainda na primeira etapa e virou o placar com Samuel Xavier e Everaldo. Na etapa complementar, Vanderley, contra, e Paulo Henrique Ganso trouxeram a classificação tranquila para o Rio de Janeiro. Foi o primeiro gol de Ganso desde seu retorno após uma cirurgia no coração.

Quem também avançou sem sustos foi o Bahia. Com vantagem de 1 a 0 construída no primeiro jogo, aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre o Paysandu, com gols de ex-jogadores do São Paulo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O time comandado por Rogério Ceni se classificou com gols de Rodrigo Nestor, Michel Araújo e dois de Willian José.

Com direito a goleada, o Atlético-MG afastou a zebra contra um time da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de um empate por 2 a 2 contra o Maringá, o time mineiro fez o dever de casa na Arena MRV e contou com gols de Rubens, Patrick, Rony e Lyanco para se classificar com um placar de 4 a 0. O resultado poderia ter sido mais elástico, porém Hulk isolou uma cobrança de pênalti.

Já o Fortaleza sofreu a zebra da noite e, assim como o Grêmio, acabou eliminado por um time da terceira divisão nacional, o Retrô. Na Arena Castelão, repetiu o placar da ida por 1 a 1 e a decisão ficou para as penalidades, onde o time de Vojvoda teve um aproveitamento péssimo. De três cobranças, apenas Pikachu converteu, enquanto Lucero e Kervin Andrade desperdiçaram. Do outro lado, para fazer história, Bruno Marques, Radsley, Júnior Fialho e Richard classificaram o time pernambucano.

RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA:

Aparecidense-GO 1 x 4 Fluminense-RJ

Bahia-BA 4 x 0 Paysandu-PA

Fortaleza-CE 1 (1) x (4) 1 Retrô-PE

Atlético-MG 4 x 0 Maringá-PR

Flamengo-RJ 4 x 2 Botafogo-PB