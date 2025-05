Dupla do Botafogo estaria na pré-lista de Ancelotti para a Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti pode estar prestes a contar com dois jogadores do Botafogo em sua primeira convocação oficial como técnico da Seleção Brasileira. O lateral esquerdo Alex Telles e o centroavante Igor Jesus teriam sido incluídos na pré-lista enviada aos clubes, o que indicaria que ambos estariam entre os cotados para representar o Brasil nos próximos compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Paraguai. A informação foi dada primeiramente pela Rádio Tupi.

Apesar de a lista oficial só ser divulgada no dia 26 de maio, os clubes já teriam sido notificados pela CBF sobre os nomes pré-selecionados, e o Botafogo, atual campeão brasileiro e continental, poderia ver seus atletas mais uma vez com a camisa da Amarelinha. Tanto Igor quanto Telles já haviam sido chamados na era Dorival Júnior, embora tenham ficado fora da convocação final para os duelos de março contra Colômbia e Argentina.

Igor Jesus, que chegou ao Botafogo em 2024, realizou quatro partidas com a camisa da Seleção, tendo marcado um gol contra o Chile e dado uma assistência diante do Peru. Em boa fase pelo clube carioca, o atacante soma, até agora, 22 partidas, com seis tentos e uma assistência na temporada atual.

Alex Telles, mais experiente, teria retornado aos holofotes da Seleção com a boa sequência pelo Glorioso. Com 23 jogos pela equipe nacional desde sua estreia em 2019, o lateral busca retomar seu espaço após a lesão sofrida na Copa do Mundo de 2022, quando foi cortado ainda na fase de grupos.

Caso os dois sejam confirmados na lista final, a convocação poderia representar um desafio logístico para o Botafogo. Isso porque a delegação alvinegra deverá viajar aos Estados Unidos nos primeiros dias de junho para a disputa do Mundial de Clubes. A estreia do clube na competição está marcada para o dia 15, contra o Seattle Sounders, pelo Grupo B, que também conta com PSG e Atlético de Madrid.

Assim, enquanto Igor Jesus e Alex Telles estariam defendendo a Seleção nas datas Fifa (dias 5 e 10 de junho), o restante do elenco já estaria em processo de adaptação em solo norte-americano.

Lista definitiva

A primeira convocação de Carlo Ancelotti será no dia 26 de maio. A Seleção Brasileira terá dois compromissos pelas Eliminatórias da Copa de 2026 no começo de junho. No dia 5, visitará o Equador, em Guayaquil. Cinco dias depois, enfrentará o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Além da dupla botafoguense, o técnico teria selecionado o atacante Neymar, do Santos, o meia Oscar, do São Paulo, Hugo Souza, do Corinthians, seis representantes do Flamengo, além do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro.