Dorival faz mudanças no Corinthians para jogo contra o Novorizontino; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Novorizontino, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior fez duas mudanças no time em relação ao clássico contra o Santos, disputado no último domingo.

O treinador escalou Raniele e Ángel Romero como titulares, tirando José Martínez e André Carrillo. Memphis Depay, Matheuzinho, Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, que se recuperam de lesões, permanecem ausentes.

A escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

O Timão está em vantagem no confronto. A equipe alvinegra venceu a partida de ida por 1 a 0, em Novo Horizonte, e deu um passo importante rumo à classificação para as oitavas de final.

Para avançar, os comandados de Dorival Júnior precisam de um simples empate. Uma derrota por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais tentos elimina o time do Parque São Jorge.

O Corinthians chega embalado pela vitória sobre o Santos, por 1 a 0, pelo Brasileirão. Já o Novorizontino vem de um triunfo sobre o Athletic, por 2 a 0, pela Série B.

O Tigre vai a campo com: Airton; Patrick, Fábio Matheus e Dantas; Rodrigo Soares, Jean Irmer, Willian Farias, Marlon e Waguininho; Matheus Frizzo e Nathan Fogaça.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O árbitro da partida é Davi de Oliveira Lacerda (ES), que será auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES). Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) comanda o VAR.