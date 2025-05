Djokovic desencanta na temporada de saibro com boa estreia no Torneio de Genebra

Novak Djokovic voltou a sentir o gostinho das vitórias após três derrotas seguidas, sendo duas na temporada de saibro. Preparando-se para o Grand Slam de Roland Garros, o sérvio superou o húngaro Marton Fucsovics no Torneio de Genebra, na Suíça, e terá uma revanche de Madri contra o italiano Matteo Arnaldi nas quartas de final, nesta quinta-feira.

O último triunfo de Djokovic havia sido no Masters 1000 de Miami, no qual parou somente na final, diante do jovem checo Jakub Mensik. Depois do duro torneio, iniciou a temporada do saibro com resultados frustrantes, nos quais acabou caindo nas estreias em Monte Carlo, diante do chileno Alejandro Tabilo e em Madri, parando em Arnaldi.

Djokovic não tomou conhecimento de Fucsovics, ganhando em apenas 1h15, parciais de 6/2 e 6/3. O sérvio, segundo favorito em Genebra, abriu logo 4 a 1 na primeira parcial, com uma quebra. Sem jamais permitir reação ao húngaro, fechou por 6 a 2com nova quebra.

O segundo e decisivo set foi igual até 3 a 2, quando o sérvio voltou a aproveitar o break point, abriu 4 a 2 e não mais foi alcançado, fechando no segundo match point para celebrar muito o "desencanto" no saibro em 2025.

"Minha primeira vitória nesta temporada no saibro. É ótimo para quebrar o gelo de certa forma"m comemorou. "É uma superfície muito exigente, todos sabemos como é complicado jogar no saibro. Comparado a outras superfícies, você sempre tem que esperar uma bola a mais, uma tacada a mais", avaliou.

Agora ele reencontra Arnaldi, de quem perdeu em sets diretos em Madri, no torneio anterior. Ele avalia as condições na Suíça como distintas para voltar a realizar uma grande partida diante do italiano.

"Aqui, com um pouco mais de altitude, ajuda se você tiver um bom saque. Hoje, acho que foi meu golpe mais forte. Tive uma alta porcentagem de primeiros serviços, muitos pontos livres no primeiro serviço quando precisei, para me livrar de problemas", analisou. "Acho que isso torna a vida em quadra um pouco mais fácil, então estou muito feliz por poder jogar o melhor tênis quando necessário. Durante todo o tempo, estive bastante concentrado e satisfeito com o nível do tênis, então espero que isso continue amanhã", seguiu, já prevendo grande apresentação diante de Arnaldi.