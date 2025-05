Dirigente do Grêmio joga nota de R$ 2 no gramado após decisão polêmica da arbitragem

O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, nesta terça-feira, ao empatar por 0 a 0 com o CSA na Arena, em Porto Alegre, sem conseguir reverter a derrota por 3 a 2 sofrida no jogo de ida. A partida foi marcada por polêmicas e terminou com um episódio controverso. Um dirigente gremista, ainda não identificado, invadiu o campo após o apito final e jogou uma nota de R$ 2 em direção ao árbitro Matheus Candançan em protesto contra a arbitragem.

Precisando de ao menos um gol para levar a decisão aos pênaltis, o Grêmio esbarrou na boa atuação do goleiro Gabriel Félix, acertou a trave com Monsalve e teve um gol de Aravena anulado no acréscimo, após marcação de falta no lance. O que gerou a revolta gremista contra Candançan.

Com a classificação, o CSA que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro garantiu uma premiação de R$ 3.638.250. No jogo de ida, disputado em 30 de abril no Estádio Rei Pelé em Maceió, o time alagoano venceu por 3 a 2. Tiago Marques abriu o placar, Braithwaite empatou, Dodi virou para o Grêmio, mas Marcelinho igualou novamente. Em seguida, Brayann marcou de falta e garantiu a vitória do CSA.

O Grêmio vive um momento delicado. Ocupa atualmente a 17ª posição no Brasileirão, na zona de rebaixamento, e já soma cinco jogos sem vencer, com quatro empates e uma derrota.

O próximo jogo do time comandado por Mano Menezes será no próximo domingo, diante do Bahia, às 11h, também na Arena do Grêmio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O CSA, por sua vez, é o oitavo colocado na Série C. Os alagoanos recebem o Confiança, no sábado, às 17h, no Estádio Rei Pelé.