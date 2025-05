De volta, Neymar ganha carinho especial antes de viajar com o Santos

Neymar está de volta após mais de um mês afastado. Nesta quarta-feira, o meia-atacante embarcou com o elenco do Santos para Maceió (AL) e ganhou um carinho especial.

Mavie, uma das filhas do craque, esteve no CT Rei Pelé para se despedir do pai. Nas redes sociais, o Peixe divulgou imagens do momento.

A Mavie dando tchau pro papai antes da viagem! ? pic.twitter.com/c0q59FS0ia ? Santos FC (@SantosFC) May 21, 2025

Neymar está recuperado de uma lesão muscula na coxa esquerda. O meia-atacante não joga desde o dia 16 de abril, quando atuou por cerca de 30 minutos na vitória de 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde então, ficou entregue ao departamento médico e voltou aos treinos com o elenco no começo da semana.

O camisa 10 é o principal reforço do Santos para o duelo com o CRB, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Com o empate de 1 a 1 na ida, os paulistas precisam vencer para avançar. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Desde que voltou ao Alvinegro Praiano, Neymar soma nove partidas, com três gols e três assistências.

Além do astro, o técnico Cleber Xavier conta com o retorno de Guilherme. Em contrapartida, o atacante Soteldo (lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda), o lateral esquerdo Escobar (suspenso), o zagueiro Gil (problemas pessoais) e os volantes João Schmidt (lesão na coxa esquerda) e Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles da perna esquerda) são desfalques.