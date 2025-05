De novo! Hall da Fama do UFC é preso por dirigir embriagado nos EUA

Ex-campeão e membro do Hall da Fama do UFC, Pat Miletich está novamente com problemas com a lei. De acordo com registros online, o veterano de 57 anos foi preso na última segunda-feira (19), sob acusação de dirigir embriagado mais uma vez.

Ainda de acordo com os registros policiais, Miletich foi sentenciado a 30 dias de prisão na 'Scott County Jail', no estado norte-americano de Iowa. Esta não foi a primeira vez que o ex-lutador do UFC foi pego dirigindo sob a influência de bebidas alcóolicas ou drogas.

Na verdade, recentemente, o veterano foi sentenciado a dois anos de liberdade condicional por conta de um incidente similar, ocorrido em 2023. Vale destacar que Miletich também foi condenado em 2019 e 2021 pela acusação de dirigir embriagado.

Pat Miletich no MMA

Pat Miletich, de 57 anos, marcou época no MMA, sendo o primeiro campeão meio-médio (77 kg) da história do UFC. Durante seu reinado, defendeu o cinturão em quatro oportunidades - duas delas contra os lutadores brasileiros Jorge Patino 'Macaco' e André 'Dedé' Pederneiras, que viriam a se tornar treinadores de Charles Do Bronx e José Aldo, respectivamente.

Em 2014, Miletich passou a integrar o 'Hall da Fama' do Ultimate, na ala dos 'Pioneiros'. Ao todo, o americano, que iniciou sua trajetória no esporte em 1995, construiu um cartel composto por 29 vitórias, oito derrotas e dois empates. Apesar da idade avançada, o ex-campeão do UFC entrou em ação novamente em outubro de 2023, após quase 15 anos afastado do esporte, mas acabou superado por Mike Jackson, no evento 'Caged Aggression 36'.

