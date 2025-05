Dá para sonhar: Comentaristas projetam chances do São Paulo na Copa do BR

A classificação sem sustos diante do Náutico mostra que o São Paulo pode brigar pelo título da Copa do Brasil, opinou Renato Maurício Prado, no Fim de Papo.

O colunista destacou que a competição de mata-mata é a melhor chance de título da equipe tricolor, enquanto Renan Teixeira apontou que o São Paulo de Zubeldía tem uma identidade, principalmente fora de casa.

RMP: Título da Copa do Brasil é possível

A Copa do Brasil é exatamente o título que o São Paulo pode ganha. Apesar da boa campanha na 1ª fase da Libertadores, não vejo o São Paulo com time para se imaginar campeão - e do Brasileiro muito menos. Então, o título alcançável para o São Paulo em condições normais é a Copa do Brasil.

Renato Maurício Prado

Renan: São Paulo competitivo com Zubeldía

O São Paulo teve a cara do treinador, especialmente fora de casa: compacto, equilibrado, competitivo. E em um campo extremamente pesado. Choveu muito em Recife, então o campo estava pesado. [...] Imaginei que o Zubeldía pudesse poupar alguns jogadores no intervalo e não conseguiu pela infantilidade do Ferraresi [que foi expulso no 1º tempo].

Renan Teixeira

