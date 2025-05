CSA dribla Justiça e expõe site de acompanhantes em camisa contra o Grêmio

O CSA 'driblou' a Justiça e expôs uma imagem da diretora de comunicação do site de acompanhantes "Fatal Model" na camisa do jogo contra o Grêmio, ontem, pela Copa do Brasil, mesmo após a suspensão da publicidade.

O que aconteceu

Campanha foi suspensa em março. Na época, o Ministério Público de Alagoas solicitou à Justiça a suspensão tanto do CSA como do CRB com o site de acompanhantes "Fatal Model". Os clubes rivais fecharam contrato com a marca em dezembro do ano passado.

Publicidade proibida pelo ECA. O MP-AL alegou que a veiculação de publicidade associada a conteúdos adultos "em locais amplamente frequentados por crianças e adolescentes, como estádios de futebol", é proibida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

A juíza Maria Fátima Pirauá, da 28º Vara Infância e Juventude da Capital, atendeu ao pedido do MP-AL. Ainda em março, determinou a suspensão imediata da exibição da "Fatal Model" em todas as camisas oficiais dos clubes acessíveis a crianças e adolescentes.

Ontem, contra o Grêmio, o CSA 'driblou' a decisão e jogou com uma camisa que continha a imagem da diretora de comunicação da Fatal Model, Nina Sag. O time alagoano empatou sem gols com a equipe gaúcha na Arena Grêmio e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil, já que havia vencido o jogo de ida, no Rei Pelé, por 3 a 2.

Sobre a Fatal Model

A Fatal Model —empresa criada em 2016— tem o futebol como um parceiro estratégico na realização de publicidades. A empresa investe em patrocínios de peso em clubes —entre eles o Vitória, da Série A do Brasileirão— e anúncios em placas de publicidade de campeonatos nos estádios. Ao todo, a marca cita que tem mais de 20 milhões de usuários e 50 mil acompanhantes espalhados por todo o país.

O que disse o CSA (em março)

O Centro Sportivo Alagoano (CSA) vem, por meio desta nota, informar que tomou ciência da decisão judicial proferida pela 28ª Vara da Infância e Juventude da Capital, determinando a suspensão imediata da exibição da marca "Fatal Model" em suas camisas oficiais e materiais promocionais acessíveis a crianças e adolescentes, bem como a retirada dos materiais já distribuídos. Em respeito ao Poder Judiciário e à legislação vigente, o CSA cumprirá integralmente a decisão, adotando todas as medidas necessárias para atender às determinações no prazo estabelecido.

Concomitantemente, o Departamento Jurídico do clube já está analisando os fundamentos da decisão e preparará os recursos cabíveis, com o objetivo de reverter a liminar, garantindo os direitos e interesses legítimos da instituição.

O CSA reforça seu compromisso com os valores esportivos e sociais, atuando sempre em conformidade com a lei, e manterá sua torcida e o público em geral informados sobre os desdobramentos do caso.

O que disse a Fatal Model (em março)

A Fatal Model vem a público se posicionar sobre a decisão judicial que determina a suspensão da publicidade da empresa veiculada junto ao CSA. Cumpre reforçar, com isso, que a empresa não realiza ou intermedia qualquer prestação de serviço, apenas oferece um espaço para divulgação, assim como outros marketplaces amplamente utilizados no mercado. Além disso, adota medidas rigorosas para garantir que seu conteúdo seja acessado exclusivamente por maiores de idade.